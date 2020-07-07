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酒精、泡麵宅商機發揮 台酒上半年業績成長續攻國旅熱

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
因應夏天暑期商機來臨，台酒公司除推出多款夏季新口味啤酒外，也響應政府推出振興三倍券及安心國旅方案，於7月1日祭出「台酒振興三重送」活動擴大加碼優惠 ，今天7月7日發表「吃喝玩樂在台酒」新書，讓國人帶著書走訪酒廠吃、喝、玩、樂。記者沈婉玉／攝影
因應夏天暑期商機來臨，台酒公司除推出多款夏季新口味啤酒外，也響應政府推出振興三倍券及安心國旅方案，於7月1日祭出「台酒振興三重送」活動擴大加碼優惠 ，今天7月7日發表「吃喝玩樂在台酒」新書，讓國人帶著書走訪酒廠吃、喝、玩、樂。記者沈婉玉／攝影

今年上半年餐飲、零售市場受新冠肺炎疫情影響，台灣菸酒公司高層表示，上半年除大量生產防疫酒精供民眾使用外，泡麵、米酒等產品銷售量也因民眾在家煮食而提高，啤酒類產品則較受餐廳業蕭條所影響，總計上半年總銷售量超過260億元，較去年同期增長8％、20多億元。

因應夏天暑期商機來臨，台酒公司除推出多款夏季新口味啤酒外，也響應政府推出振興三倍券及安心國旅方案，於7月1日祭出「台酒振興三重送」活動擴大加碼優惠 ，今天7月7日發表「吃喝玩樂在台酒」新書，讓國人帶著書走訪酒廠吃、喝、玩、樂。

為提供民政防疫所需，上半年台酒公司生產了超過1500萬瓶的酒精，總銷售也達到1350萬瓶以上。台酒董事長丁彥哲表示，雖然目前防疫酒精已經停產，但仍有1個月的庫存量，以因應未來可能的需求。未來台酒將推出乾洗手等相關產品，並成為台酒常態性的清潔商品之一。

台酒公司高層表示，台酒生產的防疫酒精雖然標示不可食用，但其實是食用級酒精來做原料。上半年為了搶時間趕快生產，甚至不惜成本用高梁、清酒及米酒的半製品來釀造，用料安全且誠意十足，如果買太多用不完，笑說「可以拿來做麻油雞」。

面對多元競爭的市場，台酒公司暑假推出多款新口味、客製化啤酒，要搶攻暑期商機。台酒公司高層表示，剛推出加入了白葡萄汁一起釀造的「向陽IGA」精釀啤酒，才推出半個月就熱銷5千箱，還與家樂福、全聯合作推出克制化啤酒，希望把握7-10月的啤酒銷售大旺季，全年銷售量可成長5％。

由台灣菸酒與財藝文化共同執行、策畫出版的「吃喝玩樂在台酒」一書，實際走訪台酒全台13間酒廠，其中包含四間啤酒廠，以及周邊景點、美食店家，書中特別把每間酒廠、附近景點及美食繪製地圖插畫，方便遊客帶著書參照推薦。

丁彥哲指出，「吃喝玩樂在台酒」書中透露許多內行人逛酒廠的預約導覽行程及專屬DIY體驗活動，也期盼透過觀光酒廠風華再現計畫的動工，打造國際級酒廠景點，不僅成為國旅休閒去處，也是日後國外遊客能體驗台灣味的最佳選擇。

抓緊消費熱潮，丁彥哲表示，台酒特別推出「振興三重送」優惠活動，自7月1日起於台酒自營通路購買商品，第一重指定品項享折扣優惠、第二重滿額禮大方送 、第三重登錄發票月月抽3000元。

提醒您：飲酒勿開車；未滿18歲者，禁止飲酒。

丁彥哲指出，「吃喝玩樂在台酒」書中透露許多內行人逛酒廠的預約導覽行程及專屬DIY體驗活動，也期盼透過觀光酒廠風華再現計畫的動工，打造國際級酒廠景點，不僅成為國旅休閒去處，也是日後國外遊客能體驗台灣味的最佳選擇。記者沈婉玉／攝影
丁彥哲指出，「吃喝玩樂在台酒」書中透露許多內行人逛酒廠的預約導覽行程及專屬DIY體驗活動，也期盼透過觀光酒廠風華再現計畫的動工，打造國際級酒廠景點，不僅成為國旅休閒去處，也是日後國外遊客能體驗台灣味的最佳選擇。記者沈婉玉／攝影

台酒 酒精

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