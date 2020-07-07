長下巴才是王道！王道銀行戽斗星球卡來了
王道銀行（O-Bank）即日起推出全新戽斗星球系列卡面，並同步推出第三季新戶禮，即日起至2020年9月30日新開戶者，刷卡單筆滿千元即可享新台幣500元現金回饋。
王道銀行即日起新推出日本扭蛋品牌「熊貓之穴」獨家授權的戽斗星球系列卡面 ，包括戽斗獅子、戽斗老虎、戽斗綿羊、戽斗星球群星等四款，將動物們可愛的長下巴醜萌感全搬上簽帳金融卡卡面，可望吸引扭蛋迷及戽斗星球粉絲們來辦卡 。
王道銀行表示，即日起至2020年9月30日於王道銀行新開戶者，刷卡除可享國內外不限通路無上限1%現金回饋之外，只要於帳戶正式啟用次月起六個月內任刷一筆新台幣1,000元以上消費，且同期間的日均往來資產總額達新台幣5萬元，還可額外獲得新台幣500元現金回饋，每戶限回饋一次。
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