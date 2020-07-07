長下巴才是王道！王道銀行戽斗星球卡來了

王道銀行（O-Bank）即日起推出全新戽斗星球系列卡面，並同步推出第三季新戶禮，即日起至2020年9月30日新開戶者，刷卡單筆滿千元即可享新台幣500元現金回饋。

王道銀行即日起新推出日本扭蛋品牌「熊貓之穴」獨家授權的戽斗星球系列卡面 ，包括戽斗獅子、戽斗老虎、戽斗綿羊、戽斗星球群星等四款，將動物們可愛的長下巴醜萌感全搬上簽帳金融卡卡面，可望吸引扭蛋迷及戽斗星球粉絲們來辦卡 。