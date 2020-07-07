觀察站／以拖待變vs.金流壓力 大同案時間決勝

為處理大同董事改選爭議，相關主管機關單位陸續表態，投保中心昨決議對大同董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟，雖是「史上最嚴厲處置」，但推估還要耗時至少一、兩年。現在外界將焦點放在「經濟部是否准駁大同變更董事」，但過去只適用在「任期屆滿未改選」的情況，但大同案是改選時爆發爭議，若駁回重選，球又重回公司派手中，恐夜長夢多。

經濟部官員指出，市場派其實不必等經濟部，能先自救。一旦市場派提出要求召開股東臨時會，若公司派置之不理，十五天內未召集，股東可報經主管機關許可自行召集，這是所有可能性中，耗時最短的方案。

這次大同市場派、公司派激烈纏鬥的情況來看，市場派有資金壓力，希望速戰速決，公司派除大打違法中資入股外，也有意策略性「以拖待變」，時間成為雙方決戰點。

投保中心董事會昨決議對林郭文艷提起歷來最嚴重的裁判解任訴訟，儘管投保中心董事長邱欽庭痛批，林郭文艷不只遊走法律邊緣，根本就是違法，且投保中心對林郭文艷提起訴訟，已獲主管機關高度認同。但據了解，過去類似訴訟所需時間都不短，專業人士指出「一審花一、兩年都算短」。不過，這已是沒有裁罰權力的投保中心可用工具中的「最強措施」。

專家說，大多數企業若董事被提解任訴訟，會選擇乾脆辭任。但從這次公司派可能堅持焦土戰，一旦將「戰場」延續成訴訟大戰，就能以時間換取空間。

同時，各界也在等待經濟部本周是否准駁大同變更董事案，雖然經濟部商業司並未鬆口，僅表示還要等金管會回覆意見，但外界皆預期經濟部將駁回變更申請。經濟部官員表示，若此變更案駁回，主管機關可依據公司法第一九五條第二項規定要求限期改選。

官員指出，過去動用此條規定，都是在董事任期屆滿未改選的情況下，要求限期改選，通常要給二到三個月時間；若不改選，就統統解任，而用在大同這種可能是「改選未完成」的狀況，是史上頭一遭。