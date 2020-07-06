大同：若投保中心提起裁判解任訴訟 將依法抗辯

大同公司今（6）日晚間表示，若投保中心提起裁判解任訴訟，屆時依法抗辯。

大同指出，本公司此次股東會，依公司法第180條第1項刪除無表決權股，係依據企業併購法第27條第15項排除，基於共同併購之目的取得本公司股份而未依法申報者，超過 10%部份無表決權，並依兩岸人民關係條例第73條之1規定排除中資違法利用他人 名義持有股份者，法律依據清楚明確，本公司根據事實依法認定。

大同提出4項問題質疑：

一、台灣台北地檢署107年度偵字第19886號起訴書及109年度偵字第8777號追加起訴書，起訴鄭文逸及其股市炒手張呂華、林振興在案，載明有「鄭文逸集團群組」多人。 二、本公司股東羅得、三雅及競殿公司在108年兩次申報書均無勾選按照企業併購法第27條申報，亦未表明併購之目的。 三、王光祥、林宏信、楊榮光等人共同召開記者會，宣示共同併購大同之目的，其違法事實具體明確，絕非無的放矢。 四、本公司重申遵守國家法律、公司章程與相關規定；不遵法紀始作俑者係前述違法股東及未依法申報的股東。

大同指出，為保障其他合法股東權益採取之措施依法有據。本公司並重申，關於股東與公司間表決權之爭議可循司法處理，最終，應有司法判決認定。投保中心擬對本公司董事長起訴裁判解任顯有誤會，本公司深表遺憾，相信司法最終必能釐清爭議，本公司正確適用法律，以還本公司與董事長清白。

投保中心今日召開臨時董監事會，針對「大同股東常會逕自認定部分股東無表決權並阻礙股東權益行使」等違法情事，認為大同董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令情形，決議通過對其提起裁判解任訴訟。這是史上首例投保中心直接對董事長提起訴訟。

投保中心指出，依照今年修正的《投保法》第10條之1規定，違法董事經投保中心訴請裁判解任判決確定者，除不能擔任原公司的董事外，且於訴訟確定後三年內亦無法擔任所有上市、上櫃及興櫃公司董事的效力。

投保中心強調，大同股東會有53%的股東無法行使表決權，這樣已經過半的股權，無法在股東會中行使股東權利，用這種方式來保住經營權，資本市場還有什麼秩序可言。

投保中心表示，林郭文艷為維持經營權而侵害股東權益行為，違反公司治理運作常規，致使該公司遭處分變更交易方式，已嚴重損害投資大眾權益，並破壞市場公平競爭秩序，使我國證券市場形象嚴重受損，勢必將影響外資觀感及對台投資意願，客觀上已足使人認其難以繼續擔任董事職務。

6月30日大同股東會出現爭議，公司派引用《企併法》，共剔除市場派約53.32%股權的投票權，在股東會改選中取得勝選，包辦九席董事 (內含三席獨立董事)，但因具有諸多爭議，也無法說服證交所，遭到處以變更交易，最重處分大同恐無限期全額交割。

今日大同股價收在18.5元，下跌0.25元。