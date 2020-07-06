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把餐桌搬到陽台！惠宇青山清以「天空墅」定義頂級人生

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
開放式中島長桌大餐廚，無論用餐、遊戲或閱讀，都能滿足不同家庭的各種需求。記者宋健生/攝影
開放式中島長桌大餐廚，無論用餐、遊戲或閱讀，都能滿足不同家庭的各種需求。記者宋健生/攝影

中部知名建商惠宇建設，在台中市南屯單元三規劃的頂級豪宅「青山清Sky Villa」，將於本月11日正式公開。總經理顏定滄表示，此案申請宜居建築，把餐桌搬到陽台，並以「天空墅」定義頂級人生，目前已吸引上千組客戶預約賞屋。

「在3米大陽台上，打造一座自己專屬的香草花園，可能嗎？」顏定滄說，此案規劃淨高6米、深3米的宜居大陽台，讓住戶可以在綠意環繞的環境中，坐在自家大陽台喝咖啡、看風景，甚至還能邀三五好友，共享星空下的長桌晚餐。

顏定滄強調，惠宇相當看好台中「新綠灣特區」的單元二、三重劃區，未來可望取代高容積、高密度都市叢林的七期地位，成為新一代名宅聚落。

這塊位於單元三重劃區文心南五路、益昌三街口的2,000坪基地，緊鄰永定里百年老茄冬樹，未來社區留有1,400坪水漾森林，規劃戶外泳池、獨立芳療室和茶屋等休閒設施，跳脫傳統豪宅的獨特設計和空間概念。

樓高20層的「青山清Sky Villa」，規劃148戶住家，坪數45至70坪。相對一般建築僅1至2米寬、總是堆滿雜物的狹小陽台，此案有一半戶別規劃3米宜居大陽台，且基地面對萬坪公園和文高預定地，棟距視野遠勝七期、八期高密度水泥叢林。

顏定滄表示，此案將Villa別墅概念移植到高樓，規劃不一樣的森態宜居大陽台、中島長桌大餐廚、多功能家事坊等，刻意創造一家人共食、共享、共聚的四季生活。

他指出，由於現代人生活重心從客廳逐漸轉移到餐廳、廚房，「多功能」已成為近來居家空間喜好的關鍵字，惠宇也特別規劃開放式中島長桌大餐廚，無論用餐、遊戲或閱讀，都能滿足不同家庭的各種需求。

此外，因應宜居建築法規，惠宇也打造獨樹一格的「多功能家事坊」，這個5米長的大空間，除了採光充足的洗衣區，還能依照住戶喜好，增設為調理吧台、擺置迷你盆景植物層板架，讓過去通風採光不佳又擁擠的洗衣空間，從此華麗變身。

惠宇今年將分別於北屯機廠捷運特區、單元三重劃區與南區推出三件建案，總銷逾140億元。其中，以「天空墅」為概念的單元三新案「青山清Sky Villa」已訂7月11日公開，預期將成為市場指標。

「多功能家事坊」除了採光充足的洗衣區，還能增設為調理吧台、擺置迷你盆景植物層板架，讓過去通風採光不佳又擁擠的洗衣空間，從此華麗變身。記者宋健生/攝影
「多功能家事坊」除了採光充足的洗衣區，還能增設為調理吧台、擺置迷你盆景植物層板架，讓過去通風採光不佳又擁擠的洗衣空間，從此華麗變身。記者宋健生/攝影
惠宇建設總經理顏定滄表示，「青山清Sky Villa」申請宜居建築，並以「天空墅」定義頂級人生。記者宋健生/攝影
惠宇建設總經理顏定滄表示，「青山清Sky Villa」申請宜居建築，並以「天空墅」定義頂級人生。記者宋健生/攝影
此案規劃淨高6米、深3米的宜居大陽台，讓住戶可以在綠意環繞的環境中，坐在自家大陽台喝咖啡、看風景。記者宋健生/攝影
此案規劃淨高6米、深3米的宜居大陽台，讓住戶可以在綠意環繞的環境中，坐在自家大陽台喝咖啡、看風景。記者宋健生/攝影

重劃區 豪宅 建案

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