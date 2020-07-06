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台灣房屋迎接後疫情時代 砸億元打造智慧型訓練中心

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導
台灣房屋總裁彭培業。圖/記者黃阡阡攝
台灣房屋總裁彭培業。圖/記者黃阡阡攝

國內疫情得到控制，各家房仲也祭出科技輔助來搶客，台灣房屋則斥資一億元打造「智慧型訓練中心」，總裁彭培業表示，這是台灣房屋「後疫情時代的起手式」，未來在後疫情時代，透過大量的情境擬真演練，快速累計並培育房仲人才。

彭培業表示，台灣房屋今年上半年業績年成長31.2％，目前全台加盟與直營店累計達到350間，其中直營店有80家，短期目標直營店要成長到100家，因此集團將擴大召募，除了下重本打造智慧型訓練中心，也積極培育專業房仲人才。

看好房市成長，台灣房屋斥資約一億元打造智慧型訓練中心，彭培業指出，透過情境數位畫面採1:1的比例，房屋如同身歷其境，培育人才時能運用大量的情境擬真演練，快速累積經紀人員經驗，以增加同仁的經驗值、專業力與細心度。

未來台灣房屋集團也會結合國立中央大學、清華大學等相關院校，進行產學合作，包含成立「台灣未來人才學院」，開設不動產產業微學程學分，培育跨領域人才，縮短學用落差，另外引進大學專業師資，規劃新人培訓，員工職涯、主管培育等全領域教育訓練。

此外，為了讓台灣購屋族能有更高品質的服務，台灣房屋打造「智慧訓練中心」培育頂級人才，並成立「台灣房屋趨勢中心」，提供精準的房市趨勢訊息協助民眾一圓成家夢。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房價確實有循環性的盤整波段，不過拉長時間點觀察，每個波段的基期也都比前次更高，換句話說，盤整是必然，但長期看來不動產還是穩健成長，因此現在的稅制結構，更適合長線經營，非短期套利。

張旭嵐認為，尤其股市已處高檔，房地產受遞延的剛需支撐，因此下半年只要價格合理，絕對有量，房地產仍是中長期資產配置選擇。

台灣房屋斥資一億元打造智慧型訓練中心，透過情境數位畫面採1:1的比例，培育房仲人才。圖/記者黃阡阡攝
台灣房屋斥資一億元打造智慧型訓練中心，透過情境數位畫面採1:1的比例，培育房仲人才。圖/記者黃阡阡攝

房仲 疫情 房地產

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