快訊

生人迴避！新竹內灣2男高中生戲水溺斃 9點送煞路線曝光

「踩了山神會懲罰你！」三角點山林傳說與山難自救守則

發揮集團綜效 星巴克線上於康是美網購eshop7月7日開幕

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
星巴克第三家線上門市通路-康是美網購eshop將於7月7日凌晨正式上線，並首次於通路聯手Kate Tokyo推出活動。星巴克／提供
星巴克第三家線上門市通路-康是美網購eshop將於7月7日凌晨正式上線，並首次於通路聯手Kate Tokyo推出活動。星巴克／提供

星巴克6日宣布，線上門市繼2014年分別於博客來及7-ELEVEN線上購物中心開幕旗艦館，第三家線上門市通路「康是美網購eshop」將於7月7日凌晨正式上線，瞄準女性客群，除提供咖啡用品、設備及包裝食品等熱銷品項，更將強化線上限定販售的商品。

同時因應通路特性，首度與美妝品牌推出聯名行銷活動，未來更不排除與康是美網購平台有更多的品牌聯名創新商品與活動。

7月7日星巴克線上門市在康是美網購eshop上線，星巴克也首次於通路聯手彩妝品牌Kate Tokyo推出活動，顧客於7月7日至11日於星巴克線上門市康是美網購eshop消費滿500元可獲贈Kate Tokyo品牌彩妝指定眼影一盒；7月7日至8月4日購買星巴克任一商品即享品牌指定彩妝7折加價購優惠；同時間於Kate Tokyo康是美網購消費滿388元更可獲星巴克飲料85折券，希望藉此相互導客。

星巴克線上門市於2014年分別於博客來及7-ELEVEN線上購物中心開幕旗艦館，以「線上限定商品」、「線上送禮」與「預購服務」三大特色提供消費者與實體門市不同體驗。以線上限定商品來說，除有線上門市限定販售的檔期新品外，也可於線上門市直接購買到只有部分實體門市才有販售的典藏系列，熱銷的聯名商品也是提早於當日凌晨開賣。

星巴克表示，觀察線上門市博客來旗艦館的客群，多為喜愛有設計感的用品及綠色商品如餐具組、吸管組及餐盒等。

如為星巴克線上門市7-ELEVEN線上購物中心旗艦館的顧客，則多喜愛包袋類或是包裝食品禮盒，而今次加上星巴克線上門市康是美網購eshop上線，主打喜愛美麗與生活的女性，相信能拓展更多新的客群，也讓星巴克線上門市的經營更加全面。

星巴克 網購

延伸閱讀

今明兩天！星巴克6月黑咖啡「買一送一」尾聲　加碼超商端午收假咖啡優惠

整合小七、康是美、BEING fit三大品牌 統一新生活概念店亮相

買口罩看過來！康是美100萬片醫用口罩明天門市開賣

史努比電鍋、行李箱3件組太可愛！康是美推27款SNOOPY限量加價購好物

相關新聞

中油也賣口罩囉！ 即日起部分直營店售成人兒童口罩

中油表示，全台各直營加油站已申請取得「販賣業藥商許可執照」，販售成人及兒童用醫療級口罩，目前全台各站陸續到貨展開販售，到...

投保中心對林郭文艷提解任訴訟 大同回應了

投保中心今（6）日召開臨時董監事會，針對「大同股東常會逕自認定部分股東無表決權並阻礙股東權益行使」等違法情事，認為大同董...

史上首例！ 投保中心對大同董座林郭文艷提起解任訴訟

大同股東會表決權爭議案將寫下歷史，投保中心今（6）日召開臨時董監事會，針對「大同股東常會逕自認定部分股東無表決權並阻礙股...

大同股東會爭議 王美花：經濟部可依法要求重開

大同股東會刪除股東表決權爭議持續延燒，現階段就看經濟部是否核准其公司變更登記。經濟部長王美花今（6）日表示，上周五已收到...

大同改選變盤？經濟部長王美花：本周結果就會出爐

大同股東常會改選引爆爭議，經濟部長王美花今（6）日表示，上周大同已將股東會議事錄送達經濟部，最快本周經濟部就會對於大同在...

投保中心：對大同董事長林郭文艷提出解任訴訟

投保中心董事長邱欽庭今（6）日表示，大同股東會的投票方式讓人感慨，經過投保中心董事會決議通過，在新修訂的投保法公布後，決...

證期局：大同董事改選確有爭議 待經濟部認定

針對大同公司經營權之爭，金管會證期局表示，大同股東會董事改選確有爭議，大同股票才會打入全額交割，但爭議是否足以讓經濟部不...

藥華藥好威！從疫苗到治療 全面搶攻新冠商機

藥華藥研發實力發威，全面搶攻新冠商機，從疫苗到治療三項產品全面搶攻商機。首先5月送出以P1101治療或預防新冠肺炎的臨床...

抗病毒又抗癌 生華科新藥獲美國FDA授予PRV門票

生華科（6492）今（6）日公布好消息，盤中股價再度攻上漲停，來到155元。生華科表示，開發中新藥Silmitasert...

租屋新制將上路！搞懂電費上限外 還得留意這「五大重點」

行政院消保處日前公布升級版的「住宅定型化租約規範」，預計於7月15日正式上路，內容包括，租賃期間房東不得任意調漲房租、電費上限不得超過台電收費標準，以及租賃雙方提前終止租約需在一定期限前通知等事項；外界預期，新規範上路後，租屋族權益將可獲得更多保障。

周品均專訪（二）／她，眼光前瞻 經營快狠準

唯品風尚集團執行長周品均經歷婚變、失去一手打造的「東京著衣」，仍然拿出經營企業「快狠準」的精神，迅速再成立Wstyle，...

周品均專訪（一）／Wstyle結合社群 打造現代電商

網路美妝品牌Wstyle執行長周品均表示，還在賣東西的「傳統電商」已經式微，Wstyle將打造以社群結合品牌力的「現代電...

熱門新聞

投保中心：對大同董事長林郭文艷提出解任訴訟

台積電再奪索尼CIS大單 雙方合作延伸至28奈米

同樣領月退 軍公教不用稅 財政部：勞退新制要稅

經濟部：紙本三倍券加開一輪 7月8日至12日預購

唱衰？柯文哲：有唸書都知道 三倍券一定沒效果

郭台銘不領三倍券 網笑「去領才虧」：花一秒就賺超過兩千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。