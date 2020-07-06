發揮集團綜效 星巴克線上於康是美網購eshop7月7日開幕

星巴克6日宣布，線上門市繼2014年分別於博客來及7-ELEVEN線上購物中心開幕旗艦館，第三家線上門市通路「康是美網購eshop」將於7月7日凌晨正式上線，瞄準女性客群，除提供咖啡用品、設備及包裝食品等熱銷品項，更將強化線上限定販售的商品。

同時因應通路特性，首度與美妝品牌推出聯名行銷活動，未來更不排除與康是美網購平台有更多的品牌聯名創新商品與活動。

7月7日星巴克線上門市在康是美網購eshop上線，星巴克也首次於通路聯手彩妝品牌Kate Tokyo推出活動，顧客於7月7日至11日於星巴克線上門市康是美網購eshop消費滿500元可獲贈Kate Tokyo品牌彩妝指定眼影一盒；7月7日至8月4日購買星巴克任一商品即享品牌指定彩妝7折加價購優惠；同時間於Kate Tokyo康是美網購消費滿388元更可獲星巴克飲料85折券，希望藉此相互導客。

星巴克線上門市於2014年分別於博客來及7-ELEVEN線上購物中心開幕旗艦館，以「線上限定商品」、「線上送禮」與「預購服務」三大特色提供消費者與實體門市不同體驗。以線上限定商品來說，除有線上門市限定販售的檔期新品外，也可於線上門市直接購買到只有部分實體門市才有販售的典藏系列，熱銷的聯名商品也是提早於當日凌晨開賣。

星巴克表示，觀察線上門市博客來旗艦館的客群，多為喜愛有設計感的用品及綠色商品如餐具組、吸管組及餐盒等。

如為星巴克線上門市7-ELEVEN線上購物中心旗艦館的顧客，則多喜愛包袋類或是包裝食品禮盒，而今次加上星巴克線上門市康是美網購eshop上線，主打喜愛美麗與生活的女性，相信能拓展更多新的客群，也讓星巴克線上門市的經營更加全面。