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中油也賣口罩囉！ 即日起部分直營店售成人兒童口罩

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油開始販售成人及兒童用醫療級口罩。圖／中油提供
中油開始販售成人及兒童用醫療級口罩。圖／中油提供

中油表示，全台各直營加油站已申請取得「販賣業藥商許可執照」，販售成人及兒童用醫療級口罩，目前全台各站陸續到貨展開販售，到今天為止尚有210家直營加油站備有存貨。

中油指出，政府在6月1日疫情趨緩後宣布口罩禁令解除，民眾可直接在零售通路購買，中油為配合防疫措施與服務全國民眾，共有606家直營加油站申請取得「販賣業藥商許可執照」，並積極洽談合格廠商提供符合國家標準的產品。

從6月中旬開始，廠商逐步供應全台314站口罩，包括成人及兒童用醫療級口罩，皆為每盒50片包裝，成人口罩每盒售價300元，兒童口罩450元，純以服務民眾為出發點，因此都以成本價出售，數量有限，售完為止；目前尚有存貨的210家直營加油站名單，可上中油官網查詢

口罩 中油

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