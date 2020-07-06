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史上首例！ 投保中心對大同董座林郭文艷提起解任訴訟

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
大同董事長林郭文艷。圖／聯合報系資料照
大同董事長林郭文艷。圖／聯合報系資料照

大同股東會表決權爭議案將寫下歷史，投保中心今（6）日召開臨時董監事會，針對「大同股東常會逕自認定部分股東無表決權並阻礙股東權益行使」等違法情事，認為大同董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令情形，決議通過對其提起裁判解任訴訟，這也是史上首例投保中心直接對董事長提起訴訟。

投保中心表示，林郭文艷為維持經營權而侵害股東權益行為，違反公司治理運作常規，致使該公司遭處分變更交易方式，已嚴重損害投資大眾權益，並破壞市場公平競爭秩序，使我國證券市場形象嚴重受損，勢必將影響外資觀感及對台投資意願，客觀上已足使人認其難以繼續擔任董事職務。

投保中心指出，近來經營權紛爭手法日新月異，諸多遊走法律邊緣甚至踰越法律界線亂象層出不窮，希望藉由此案「導正市場風氣」，並呼籲應遵守市場公平競爭的遊戲規則。

投保中心強調依今年修正的《投保法》第10條之1規定，違法董事經投保中心訴請裁判解任判決確定者，除不能擔任原公司的董事外，且於訴訟確定後三年內亦無法擔任所有上市、上櫃及興櫃公司董事的效力。

據了解過去類似訴訟所需時間都不短，專業人士指出「一審花一、兩年都算短」，不過這也是沒有裁罰權力的投保中心可用工具中的「最強措施」。

投保中心 股東會 大同

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