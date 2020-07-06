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後疫情時代華航調整服務 防疫熱餐今起上線

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
自7月6日起，飛航時間單程超過3小時以上往返台北的航班提供「防疫熱餐」，同時將視旅客需求適時提供簡單的飲品（如啤酒或果汁）。　圖／華航提供
自7月6日起，飛航時間單程超過3小時以上往返台北的航班提供「防疫熱餐」，同時將視旅客需求適時提供簡單的飲品（如啤酒或果汁）。　圖／華航提供

隨著後疫情時代來臨，華航仍遵循中央流行疫情指揮中心規定，秉持「防疫、抗疫」為最高原則，以全程強化健康安全防護措施調整機上餐點服務，自7月6日起，飛航時間單程超過3小時以上往返台北的航班提供「防疫熱餐」，同時將視旅客需求適時提供簡單的飲品（如啤酒或果汁）；3小時以下的航班則維持目前的「防疫餐盒」，大陸及香港航線回程航班全艙仍僅提供瓶裝水。

華航將現有機上餐點重新整合配置，供餐方式遵循防疫概念，不分艙等皆採「單一餐盤、單一主菜、不鋪桌布、不提供菜酒單」，使用餐具（刀叉）均為拋棄式產品。

因「防疫熱餐」為單一主菜且提供以雞肉料理為主，考量旅客不同的需求，預計將在8月份於台北出發的商務艙額外增加「豬、牛、海鮮、素食」等，四款不同的主菜供商務艙旅客於網路預訂；此外，「防疫熱餐」的航班，商務餐迎賓飲料則於同月份提供單瓶裝「純天然冷壓蔬果汁」取代現行玻璃杯濃縮還原果汁，以落實防疫、守護旅客健康。

基於目前國際疫情尚未趨緩，華航各項防疫工作仍不鬆懈。航行途中，敬請旅客避免以手碰觸眼、鼻、口；如有身體不適，應主動告知客艙組員並配合座位安排及衛生措施。請勿自行更換座位，並建議旅客使用洗手間後，立即以肥皂或洗手乳洗淨雙手，共同維護搭機安全。

華航 疫情

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後疫情時代 華航提供防疫熱餐

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