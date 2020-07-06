上半年冷凍食品買氣狂飆 富邦媒攜手全家拓展冷鏈配送

上半年受疫情影響，「冷凍」宅經濟跟著發酵。富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，今年1至6月冷凍食品買氣狂飆，銷售年增1.5倍，新客數也較去年增加超過1.5倍。

momo看準冷凍食品市場後市，打破消費者冷凍包裹取貨的時空限制，宣布攜手全家便利商店全台店舖（離島、特殊店舖除外），推出冷凍即食品、生鮮肉品、水產海鮮、冷凍滴雞精、冷凍水果、甜點冰品等逾500件指定商品便利商店「冷凍店取」服務，為冷鏈配送服務最後一哩路添翼。

momo總經理谷元宏表示，新冠疫情促動消費行為的轉移，許多消費者開始嘗試透過網購採買冷凍食品及冷凍生鮮食材，加上現今市場上豐富多元的商品選擇、網購商品資訊瀏覽的便利性、包裝上清楚烹調教學、產地與效期的安心標註，備受30至49歲女性消費者青睞，同時更顛覆消費者對於冷凍食品的既定印象，一試成主顧。

momo購物網也積極網羅優質冷凍食品，至今上架冷凍食品即已超過2萬件，每年品項數維持50%以上的成長幅度。從食品大廠、老字號名店、餐飲集團等應有盡有，如乾杯集團和牛物產、美福、天和鮮物、美威、金園排骨、黑橋牌、大成等超過百個品牌產品皆可在站上購得。

除了豐富「商品力」，momo也積極拓展最後一哩路的「物流力」與「服務力」。為解決許多消費者面臨冷凍包裹取貨無法即時冰存、無法配合物流配送時間等限制，除了原有冷凍宅配服務外，並與全家便利商店合作推出「冷凍店取」服務，凡於momo購物網依商品頁顯示並選擇「冷凍超商取貨」的商品，即可指定全台全家便利商店取貨（離島、特殊店舖除外），消費滿800元即享免運服務。

momo購物網為歡慶全家冷凍店取服務上線，即日起至7月31日止凡購買指定冷涷商品滿1,288元，即回饋10% momo幣；刷富邦momo聯名信用卡還有5% momo幣回饋無上限。