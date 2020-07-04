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後疫情時代振興慈善！南投寬心建設慈善園遊會搶先開跑

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
愛心包及園遊會所有義賣所得合計50萬元，全額捐贈給南投家扶基金會、福安慈善會、麻煩小天使協會等三個公益單位。記者宋健生/攝影
愛心包及園遊會所有義賣所得合計50萬元，全額捐贈給南投家扶基金會、福安慈善會、麻煩小天使協會等三個公益單位。記者宋健生/攝影

後疫情時代振興慈善，寬心營建機構今(4)日在南投市彰南路一段的「寬心一品苑」建築基地，舉辦「一品相逢愛心愛樂．寬心慈善園遊會」，搶先振興券發放前，邀請民眾走出戶外化愛心為行動，支持南投在地社福團體與商家。

今天的活動，邀請南投親愛愛樂弦樂團、麻煩小天使協會接力演出，與超過30攤的南投特色市集，以及多輛超跑聯合展出。其中，南投家扶基金會、南投縣福安慈善會、南投麻煩小天使協會、親愛愛樂弦樂團等社福團體，都有公益攤位義賣募款。

主辦單位也有「寬心一品苑」愛心包義賣，商品是由麻煩小天使協會、親愛愛樂、甜心巫婆工房等三家公益團的義賣商品隨機組合而成，並附贈寬心一品苑精緻杯墊與活動限定提袋，由寬心營建機構先行購買，再接力傳愛讓民眾認購。

寬心營建設構表示，台灣已進入振興經濟的後疫情時代，感念防疫期間醫護人員的辛勞奉獻，此次活動還特別印製寬心園遊券，發送給南投竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、衛福部南投醫院，為醫護人員加油打氣。

而在民眾熱情參與下，愛心包及園遊會所有義賣所得合計共50萬元，全額捐贈給南投家扶基金會、南投縣福安慈善會、南投麻煩小天使協會等三個公益單位，讓愛不要因防疫而中斷。

「寬心一品苑」基地面積1,200坪，規劃地上15樓新古典外觀建築，大樓住家有70戶，39至53坪的三至四房產品，另有6棟店墅，全案採五星級飯店式管理、私人會館規劃。

此案標榜南投市中心首棟大樓豪宅案，成交均價約21萬元，吸引不少醫生、自營商及公教人員下訂購買，目前銷售已達五成，也正式宣告南投市大樓預售每坪單價衝破20萬大關。

現場並有多輛超跑聯合展出，相當吸睛。記者宋健生/攝影
現場並有多輛超跑聯合展出，相當吸睛。記者宋健生/攝影
民眾走出戶外熱情參與慈善園遊會。記者宋健生/攝影
民眾走出戶外熱情參與慈善園遊會。記者宋健生/攝影
「一品相逢愛心愛樂．寬心慈善園遊會」搶先振興券發放前，邀請民眾化愛心為行動，支持南投在地社福團體與商家。記者宋健生/攝影
「一品相逢愛心愛樂．寬心慈善園遊會」搶先振興券發放前，邀請民眾化愛心為行動，支持南投在地社福團體與商家。記者宋健生/攝影

義賣 天使 家扶基金會

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