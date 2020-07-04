打造電動車智慧生產地 車王電子暨華德動能中港廠上樑

車王電子集團為全面提升產能及因應美中貿易戰衝擊，於中港加工區投資約25億元，興建車王電子與華德動能公司廠房，打造電動車智慧生產基地，今（4）日舉行上樑典禮。

加工處處長黃文谷表示，感謝車王電子集團響應政府政策，與子公司華德動能攜手於中港加工區擴大投資，設立加工區第一座電動車智慧製造基地，新廠占地約2.07公頃，4層樓建築，預計2021年上半年完成裝機試產，下半年正式營運後，將成為中港加工區重要地標，未來可提供近800人之就業機會，也將帶動國內電動巴士及綠能產業的發展。

加工處指出，車王電子集團從生產汽車電子零組件起家，近年來專注於電力電子、駕駛輔助系統、智慧儲能系統及電動巴士研發，目前該公司陸續將高單價產線移回臺灣，並積極響應綠能環保的智慧儲能系統。

而車王電子的子公司華德動能，是台灣唯一通過交通部車輛安全審驗中心，電動巴士「自主設計能力」資格審核通過之生產廠家，國產附加率超過60%，華德動能看好政府未來電動巴士政策目標及海外市場，持續積極投產電動巴士。

加工處表示，將持續以高效率、高品質的服務團務，提供廠商最即時、最有效、最適切的服務，協助車王電子及華德動能公司新廠順利完工量產，創造更多就業機會，未來也將秉持「掌握廠商實際需求，提供客製多樣服務」理念，落實「精進服務驅動創新」、「活化土地促進投資」、「營造幸福優質園區」及「節能減碳永續環境」四個目標，營造中港加工區成為「活力生產、幸福生活、永續生態」三生有幸之幸福園區。

今日的上樑典禮是由車王電子集團董事長蔡裕慶主持，經濟部加工出口區管理處處長黃文谷及中港分處分處長梁又文都到場致賀。