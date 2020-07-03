工研院院慶 賴清德讚防疫英雄

工研院昨日舉辦四十七周年院慶，副總統賴清德及經濟部長王美花前往祝賀，感謝工研院在台灣產業發展過程中沒有缺席，並表示「五＋二產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」都需要工研院的科技技術支持。工研院表示，將著重ＡＩ人工智慧、半導體晶片技術、通訊技術、資安與雲端技術，為台灣產業發展鋪路。

賴清德致詞時提到，工研院參與的口罩國家隊在四十天內完成九十二條產線，還與台塑合作研發醫用口罩熔噴聚丙烯材料，讓口罩製造能自主生產、不必進口，對台灣是非常重要的防疫成果，稱讚工研院是幕後防疫英雄。

賴清德表示，工研院是國家產業創新最重要的研發機構，尤其五Ｇ時代來臨，在物聯網技術上台灣必須走在世界前端，以因應疫情、數位經濟及科技貿易戰的衝擊。

近年政府推動「大南方、大發展」的南台灣發展計畫，賴清德感謝工研院支持，期待未來工研院能把南部區域的科研聚落進一步擴大，連結六甲院區、沙崙智慧綠能園區、高雄高值材料與循環技術創新園區，推動南台南地區科技產業發展。

王美花同樣提到工研院在防疫過程中的努力，並表示關注工研院開發的「核酸分子檢測系統」，希望盡快獲得ＦＤＡ的專案製造許可證，讓準確率高的快篩技術能趕快技轉、商業化，為即將開放國境後可能對國內防疫工作造成的影響，提早預作準備。

工研院院長劉文雄說，後疫情時代將回歸下一世代產業策略規畫，藉由ＡＩ人工智慧、半導體晶片技術、通訊技術、資安與雲端技術，打造二○三○的產業藍圖。

工研院董事長李世光表示，工研院持續推動南部產業發展，以「產業科技加值」與「創新產業布局」兩大策略主軸，推動智慧研發、 高階製造聚落及高附加價值材料的發展。