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工研院十年大計 瞄準三應用

經濟日報 / 記者蔡銘仁／台北報導

工研院昨（3）日舉行47周年院慶，從年初至今，新冠肺炎疫情席捲全球，但工研院以智庫力量積極展現研發能量、協助防疫，工研院院長劉文雄表示，工研院超前部署疫情後未來市場，「2030技術策略與藍圖」的大計畫中，以AI（人工智慧）、半導體晶片技術、通訊技術、資安與雲端技術等四大智慧化共通技術，朝「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」三大應用領域、布局研發能量。

副總統賴清德、經濟部部長王美花等官員昨天到場參觀工研院展出相關成果。賴清德致詞表示，期許工研院完成三項使命，包括協助政府扶植「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」、「協助產業掌握5G帶競爭力」等，尤其希望工研院搖身發展六大核心產業、5G的重要力量。

工研院昨天展出多項防疫科技，以及大南方產業發展的推動成果，工研院董事長李世光與院長劉文雄陪著賴清德和王美花參觀展覽。賴清德與王美花都對工研院研發的「核酸分子檢測系統」（疫開罐）特別感興趣，王美花更透露她注意這個技術許久，希望這項技術盡快技轉、商業化，她還「跨部會」呼籲衛福部，希望衛福部食品藥物管理署（FDA）盡快讓這項技術取得國內正式官方認證。

工研院今年4月推出疫開罐，讓機場入境採檢新冠肺炎檢體的快篩確認時間從至少需兩天縮短到一小時。工研院表示，已和國防部的國防醫學院預醫所及四家廠商合作，配合醫療院所，短期內先達成1萬劑試劑生產，若今年年底新冠肺炎疫情再度升高，屆時至少可準備100萬試劑投入前線檢測需求，有效遏止疫情蔓延或境外移入病例。

工研院長劉文雄昨天也表示，未來十年，工研院的2030技術策略與藍圖，將對準政府六大戰略產業與2030科技願景，有系統的引導創新研發。

他說，疫情過後，工研院已對「新常態」市場超前部署，從製造優先轉為智慧價值的台灣總部思維，以未來生活情境發展關鍵技術，開拓2030新的技術策略。

工研院 疫情 賴清德

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