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工研院助南台灣產業轉型至4.0

經濟日報 / 記者蔡銘仁／台北報導

工研院今年初以「推動數位科技轉型」、「發揮在地優勢」、「注入創新活水」的三大策略，推動南台灣產業全面升級。工研院董事長李世光昨（3）日表示，將以產業科技加值與創新產業布局兩大策略主軸，推動智慧研發、高階製造聚落，以及發展高附加價值材料。

工研院昨舉行47周年院慶，現場展出多項展品，以南台灣產業科技創新加值策，呼應蔡政府規劃「大南方、大發展」政策，李世光說，台灣傳統產業需要透過科技轉型，工研院希望藉由三大策略，讓產業從2.0一路轉型推至4.0。

工研院展出攜手紡織廠宏遠打造的「成衣單站多工序自動化站」，節省七成的人力操作。因應「快時尚」興起帶來的全球性速度競賽，宏遠透過智慧技術，整合設計與生產端，利用機器手臂代替人力，將打樣時間從七天縮短至一至三天，同步完成設計與生產，效率增加1.33倍。

與中鋼合作開發金屬廢渣高值化相關兩項技術，更是點石成金的代表。工研院指出，透過金屬廢渣高值化應用技術，將煉鋼廢渣化身遠紅外線陶瓷原料等高值化產品，預估每年創造1.8億元產值，過去煉鋼副產品的「轉爐石」受限原本的不安定性質，等於廢渣，但在進行改造後，附加功能，化身有經濟價值的產品。

工研院

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