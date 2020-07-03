振興券台中起手式！走進舊西城「老宅日常」 裡

振興三倍券即將開放使用上路，台中市舊西城區域裡，已經有群「老宅」主人，準備好讓大家用振興券透過人文與藝術導覽，好好認識自己所在的城市，走進並沉浸在過去的故事裡！

走進台中舊市府區域，眼前大片被鐵皮包覆的範圍，是修復中的「台中州廳」與「大屯郡役所」，未來即將變身成為台中新興文創基地；雖然距離完工還有很遙遠的一段路，但就在相鄰的隔壁巷弄裡，「悄悄地，有些什麼正在發生！」

位於民生路56巷3號的「民生路老宅56-3」，與隔壁1號的市定古蹟歷史建築一樣，前身同為日治時期官員宿舍，直到光復後為私人持有，並一路作為家宅使用至今。

直到今年1月，從英國結束長達3年工作，旅行返台的謝艾婷Ivy，遇上並簽下老宅，自此正式開啟「民生路老宅56-3」的第二人生。

剛開幕的「民生路老宅56-3」，與視覺藝術家張為雲攜手合作推出<老宅日常>系列個展，透過數位噴印、壓克力彩繪與電繡等不同媒材創作，以「日常」為題，結合孩子與童年日常形象的繪畫，使用細碎筆觸的方式來呈現兒時記憶中的畫面感。

如同心底的孩子，時而清晰、時而模糊。「對我們來說，留在心底的小小孩是最珍貴的；經歲月沈澱後的孩子氣，更是定格的溫暖」張為雲說，這一系列作品，便是把這份從心裡看見的溫暖氣息畫出來。

謝艾婷表示，系列作品結合「民生路老宅56-3」空間，隨著每天的日常光影，連結起不同的片段故事，或許就在某個角落，意外喚醒心中的小小孩，一起找回內在初心那對澄澈透亮的雙眼，和對這世界最純粹的好奇、探索與想像。

為吸引更多人走進舊西城，並重新認識、探索這塊在台中城市發展史上一度繁盛輝煌的區域，「民生路老宅56-3」除定期舉辦藝術展覽，與每週三晚上的#下班族聚會，更邀集周邊區域老屋商家品牌，合作推出<舊西城日常散步>行程。

目前，加入的老屋品牌除了「民生路老宅56-3」之外，還包括「戶方」，以及「解憂老宅」等

這些老宅主人，望透過老宅內的空間藝術導覽、外部自治街區的老建築探訪，以及老屋咖啡廳的解憂下午茶組合，吸引人們再次走進這塊被遺忘的舊西城區域，了解老建築與活化新可能。

另為響應政府振興券政策，「民生路老宅56-3Ｘ戶方Ｘ解憂老宅」攜手推出的<舊西城日常散步>行程，特別開放並歡迎使用振興券實體券付費。

每人1,000元即可享有：「民生路老宅56-3」老宅日常空間及藝文導覽與作品明信片或桌曆一本(擇其一)；「戶方WhoFound」創辦人Leo的舊西城自治街區老建築日常散步導覽行程；「解憂老宅」日式建築享用下午茶輕食套餐一份。