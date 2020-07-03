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台北大巨蛋機房消音棉違反停工規定 遭北市建管處開罰

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台北大巨蛋尚未正式全面復工，日前有市議員披露商場棟機房內施作消音棉違反停工處分，北市建管處今（3）日主動針對工區內機房進行全面清查，發現確有違反停工規定之處，除與開罰，並要求限期全部拆除。記者楊正海／攝影
台北大巨蛋尚未正式全面復工，日前有市議員披露商場棟機房內施作消音棉違反停工處分，北市建管處今（3）日主動針對工區內機房進行全面清查，發現確有違反停工規定之處，除與開罰，並要求限期全部拆除。記者楊正海／攝影

台北大巨蛋尚未正式全面復工，日前有市議員披露商場棟機房內施作消音棉違反停工處分，北市建管處今（3）日主動針對工區內機房進行全面清查，發現確有違反停工規定之處，除與開罰，並要求限期全部拆除。

建管處表示，今日主動針對工區內機房，依照最新變更設計的建照圖進行逐層清查，清查結果，發現商場棟機房施作消音棉共計11間，均已由遠雄公司自行拆除完成，另發現巨蛋棟兩間，旅辦棟11間機房亦有已施作消音棉情形，除限期遠雄公司於兩周內主動拆除外，並就24間機房擅自施作消音棉部分，援引建築法第86條規定，按工程造價處千分之50罰鍰，合計裁處8萬4,722元，如有再犯移送法辦。

至於遠雄公司主張消音棉屬維護安全及防範危險相關措施之工序工進項目，施作前應先提出申請經各專業公會審議通過後，始得施作。

建管處強調，為防範遠雄公司違法施作其他工程，將持續每日不定時派員進行巡查及每周三定期會同消防局、勞檢處、環保局及專業技師公會聯合進行安全檢查，公開透明絕不允許遠雄公司違法施作其他工項。

據指出，大巨蛋工程前因有79處主要構造與核定之建造圖不符，違反建築法第58條規定，都發局於2015年5月20日勒令停工。遠雄公司不服停工處分提起行政訴訟，案經最高行政法院判決確定停工處分合法無誤，目前工地仍屬違反建築法第58條停工處分狀態。

為維護公共安全，依建築法第63條及最高行政法院判決，針對載重、水浮力、鏽蝕及坍塌等問題，工地仍應有維護安全及防範危險相關措施。遠雄公司前提出14項安全防災維護工項，經都發局會同建築、土木、結構、大地等專業公會代表透過公平、公正、客觀及專業審議後同意施作。

遠雄 大巨蛋

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