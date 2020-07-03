家電展奇美120型大4K霸氣登場 祭四大優惠搶商機

CHIMEI奇美家電於2020台北電器空調3C影音大展期間，展售多項具備消毒、抑菌、殺菌、防疫等健康生活家電，再祭出多項獨家四大優惠活動，提供消費者超值回饋，帶來全方位防疫幸福生活。

奇美家電總經理余泯樂指出，四大優惠中，一為：凡至奇美家電展場攤位，享有全系列家電展場限定優惠價格外，購買指定商品再送多款生活好禮或精美小家電。二是：購買指定型號液晶顯示器，可參與「奇美雙金振興拿現金」活動，填寫並寄送回函，申請通過最高可享萬元現金回饋。

三為：購買指定型號變頻冷暖空調，即可享有家電好禮五選一，搭配政府「貨物稅退稅」最高再省2,000元。四是：家電展前二天早上10點起，到 奇美家電攤位即可以超優惠價格選購指定型號液晶顯示器及生活小家電。現場針對液晶顯示器限量商品舉辦「優惠自己抽」活動，憑手氣決定購買價格，最高優惠近萬元。

第30屆台北電器空調3C影音大展今(3)日起至6日在世貿一館盛大展開，奇美家電以展售多功能健康家電為主，包括擁有CSPF 1級高效節能與環保標章的快易潔星曜系列變頻冷暖空調、搭載Ag銀除菌強效抑菌長保新鮮的冰箱、以及具備60℃ SUPER淨技術，深度清潔強效除螨抑菌，讓洗衣更安心的奇美滾筒式洗衣機，為消費者打造安心居住的健康防疫宅。

現場更有多項超高CP值生活家電與廚電商品，同時展出國產最大尺寸120型液晶顯示器，寬廣大4K再次重磅降臨，展現品牌優異的技術力。

余泯樂表示，受到疫情影響，上半年業績持平。下半年疫情還不穩定，相對比其他國家好，又有振興三倍券商機助益，下半年業績預估比去年同期成長10％。

奇美家電行銷長劉原宏強調，今年受疫情影響，民眾減少外出機會並帶動自煮風潮，消費者對於健康管理及提升自我保護力更是關注焦點，奇美家電精心推出多款具備健康科技的多功能家電，為消費者打造最佳生活空間；並以提升國人居家生活住宅的健康品質為目標，近年來不斷提供各種創新技術及生活家電的美好體驗，望帶給消費者健康、舒適、幸福為目標。