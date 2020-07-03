快訊

土耳其煙火工廠爆炸 數十公里外都聽得到巨響

緊急狀態解除後最多！日本境內增207例新冠肺炎確診

家電展奇美120型大4K霸氣登場 祭四大優惠搶商機

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
家電展中，奇美120型大4K霸氣登場，尺寸最吸晴。記者張義宮／攝影
家電展中，奇美120型大4K霸氣登場，尺寸最吸晴。記者張義宮／攝影

CHIMEI奇美家電於2020台北電器空調3C影音大展期間，展售多項具備消毒、抑菌、殺菌、防疫等健康生活家電，再祭出多項獨家四大優惠活動，提供消費者超值回饋，帶來全方位防疫幸福生活。

奇美家電總經理余泯樂指出，四大優惠中，一為：凡至奇美家電展場攤位，享有全系列家電展場限定優惠價格外，購買指定商品再送多款生活好禮或精美小家電。二是：購買指定型號液晶顯示器，可參與「奇美雙金振興拿現金」活動，填寫並寄送回函，申請通過最高可享萬元現金回饋。

三為：購買指定型號變頻冷暖空調，即可享有家電好禮五選一，搭配政府「貨物稅退稅」最高再省2,000元。四是：家電展前二天早上10點起，到 奇美家電攤位即可以超優惠價格選購指定型號液晶顯示器及生活小家電。現場針對液晶顯示器限量商品舉辦「優惠自己抽」活動，憑手氣決定購買價格，最高優惠近萬元。

第30屆台北電器空調3C影音大展今(3)日起至6日在世貿一館盛大展開，奇美家電以展售多功能健康家電為主，包括擁有CSPF 1級高效節能與環保標章的快易潔星曜系列變頻冷暖空調、搭載Ag銀除菌強效抑菌長保新鮮的冰箱、以及具備60℃ SUPER淨技術，深度清潔強效除螨抑菌，讓洗衣更安心的奇美滾筒式洗衣機，為消費者打造安心居住的健康防疫宅。

現場更有多項超高CP值生活家電與廚電商品，同時展出國產最大尺寸120型液晶顯示器，寬廣大4K再次重磅降臨，展現品牌優異的技術力。

余泯樂表示，受到疫情影響，上半年業績持平。下半年疫情還不穩定，相對比其他國家好，又有振興三倍券商機助益，下半年業績預估比去年同期成長10％。

奇美家電行銷長劉原宏強調，今年受疫情影響，民眾減少外出機會並帶動自煮風潮，消費者對於健康管理及提升自我保護力更是關注焦點，奇美家電精心推出多款具備健康科技的多功能家電，為消費者打造最佳生活空間；並以提升國人居家生活住宅的健康品質為目標，近年來不斷提供各種創新技術及生活家電的美好體驗，望帶給消費者健康、舒適、幸福為目標。

家電 顯示器 疫情

延伸閱讀

指考／雲林參加資優生多 考場內外都「防疫」

指考生外出用餐後量出發燒 啟用防疫試場

瑞穗奇美國小僅1畢業生 獎項全拿

2020年電競液晶顯示器出貨 預估年增37%

相關新聞

誠品中國市場又一挫敗！開幕不到兩年 深圳店年底關閉

誠品生活在中國大陸開的第二家店、位於深圳萬象天地的深圳店，今（3）日宣布，因嚴峻的新冠疫情衝擊，經與房東華潤置地協議，確...

陳幸妤喊賣台中七期豪宅 開價近億元待有緣人

台中七期豪宅近來買氣回溫，不少豪宅屋主出售「試水溫」，其中，七期知名推案「聯聚方庭」，2012年因前總統陳水扁女兒陳幸妤...

台北大巨蛋機房消音棉違反停工規定 遭北市建管處開罰

台北大巨蛋尚未正式全面復工，日前有市議員披露商場棟機房內施作消音棉違反停工處分，北市建管處今（3）日主動針對工區內機房進...

受疫情衝擊！誠品生活撤出深圳 今年底結束營業

在2018年12月開業的誠品生活深圳，受新冠肺炎疫情衝擊，日前傳出誠品有意撤出華潤萬象天地，當時誠品仍回覆「誠品生活深圳...

工研院創新科技「伸手」護台灣 賴清德喊讚

工研院今（3）日舉辦47週年院慶，副總統賴清德以及經濟部部長王美花，紛紛肯定工研院是國家最重要的資產，帶領產業在不同階段...

獨家／新冠疫情衝擊還沒完 大東紡織中壢廠Q3停產

新冠肺炎疫情重創全球紡織業，國內又有紡織廠決定關廠，以生產紗線為主的大東紡織（1441），今（3）日傳出旗下中壢廠第3季將停...

特斯拉科技感粉絲超愛 徐中雄用「潮牌」免費接送病患

成立17年的特斯拉市值超越豐田汽車，意味著新能源車打敗傳統汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。對愛好者而言，特斯拉電動車不只是代步工具，電能驅動有環保特質，自駕技術與品牌本身散發的科技感，時速從0到100公里只要4秒鐘的千萬跑車加速性，都讓愛好者為之瘋狂，變成一種「潮牌」...

台農發爭議…公務員能借調民間公司？ 農委會：符合規定

號稱「農業國家隊」的台農發公司，6月中更換董座，農委會以借調方式，由屏東科技園區主任洪忠修接任員董座陳郁然，近期再借調農...

獨／台農發董事長洪忠修首發聲：上半年業績成長兩成

號稱農業國家隊的台農發公司，6月16日才召開董事會更換台農發董事長陳郁然，由農委會主委陳吉仲的學生、屏東生技園區主任洪忠...

策略行銷／蔡國基三招突圍 闖過這「疫」關

新冠肺炎疫情影響民眾消費動能，台灣彩券總經理蔡國基靈活因應，透過減量發行、分批出貨、創造話題等措施，讓3.7萬餘名刮刮樂經銷商不致囤貨壓力上身，成為企業因應危機的好案例。

經濟選書／派遣、打工、兼職也會有勞退金嗎？

怡如今年要上大學了，因家境並不寬裕，必須自己賺學費跟生活費，於是在學校附近打好幾份工。她每天晚上在超商當店員、周二、周四下午在飲料店搖手搖飲、周六中午還到餐廳端盤子，忙得不可開交。

高績效教練／向老孫學管理

乍聽之下，以為是要向《西遊記》裡的孫悟空學管理，有識之士可能嗤之以鼻 :「不過是一隻潑猴！有什麼好學的？」其實，除了孫悟空外，老孫還指老子和孫子兩位耆老。

熱門新聞

三倍券拿紙本還是用信用卡好？ 這主因讓網友選擇領紙本

新冠疫苗研發 衛福部懸賞

玉山銀再爆理專監守自盜 金管會考量兩因素恐加重罰

獨家／新冠疫情衝擊還沒完 大東紡織中壢廠Q3停產

三倍券花10億從德國買紙？經濟部：印製成本3.15億

保德信出售案 傳吳東亮要廖燦昌放棄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。