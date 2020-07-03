快訊

誠品中國市場又一挫敗！開幕不到兩年 深圳店年底關閉

誠邑築建設公開中市東區新案 捌零寓所打造共享生活

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
誠邑築建設今日公開台中市東區新案「捌零寓所」，並以「誠邑實築共享生活會」取代發表會。記者宋健生/攝影
誠邑築建設今日公開台中市東區新案「捌零寓所」，並以「誠邑實築共享生活會」取代發表會。記者宋健生/攝影

誠邑築建設今(3)日公開台中市東區新案「捌零寓所」，並以「誠邑實築共享生活會」取代發表會，也當場將來賓致贈的花禮50萬元，捐贈給「大米缸計畫」，支持花蓮有機稻米小農。

誠邑築建設總經理沈瑞興表示，當今共享隨行，互助當道，新案亦以「共享」為題，打造生活美學新高度。

今天原是誠意築建設公司開幕，也是新案「捌零寓所」公開日，沈瑞興觀察近年沙發客、AirBnB團購、租用自行車等共享市場，逐漸成為新的生活型態，因此在新案「捌零寓所」也加入共享概念，並將取得銀級智慧建築標章。

「捌零寓所」位於台中市東區，近期因秀泰生活、大車站計畫、三井「Lalaport」購物商場動工而熱鬧滾滾，此案基地約487坪，為地上12樓、地下3層建築，規劃2+1(26坪)、3房(32坪)格局，坪效CP值頗高。

此案共77戶住宅、2戶透天、1戶店面，公設有下沈式閱覽區、遊戲樹屋、BBQ燒烤區、健身房等，並以共享概念建構在頂樓、親子家庭與社區內的公設，凝聚住戶情感，打造活力社區。

沈瑞興表示，頂樓除了洗衣、曬衣設備外，還有「共享帳篷」、「共享BAR」、「共享菜園」，讓尋常的洗衣、曬衣變得多元有趣，不管是鑽進帳篷自嗨，鄰居相揪喝一杯、分享種菜經，都為生活增加許多情趣。

在親子家庭部分，讓人頭痛、永遠收不完的玩具，可以放在「共享玩具箱」，並順勢教導孩子「分享」觀念。而「共享閱讀」則讓社區的大哥哥、大姊姊們組成「伴讀隊」，一起營造書香社區。

此外，鄰居可以交換食譜、共享手路菜「共享菜籃」，社區也提供「共享單車」，附近採買、接送小孩、出門溜溜，都很方便；「共享咖啡杯」讓住戶擁有專屬咖啡杯，有空就能一起喝咖啡、聊是非，不只環保，還能凝聚家族與鄰里情感。

誠邑築是今年剛成立的新建商，也是中部第一個將共享概念完整導入社區的建商，但其思考的高度來自資深建築人沈瑞興。他認為，整個世界的潮流不斷變化，建商在技術達到高標後，也可「提早佈局」未來社區樣貌，打造善循環的社區。

沈瑞興曾是總太建設第二號人物、磐鈺建設前任總經理，手握百億大案，在「誠邑實築共享生活會」上，總太集團創辦人吳錫坤親自出席，妙語如珠，並祝賀誠邑築建設旗開得勝，未來才能邀請誠邑築建設投資自己的浪浪事業。

龍寶建設董事長張麗莉評價沈瑞興聰明又有才，新公司更能發揮自己的理想，她也力邀沈瑞興賺錢後，加入回饋社會公益事業。

另外，磐鈺建設董事長張大方、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅也都出席「誠邑實築共享生活會」，除表達祝賀，也期望未來台中的建築成為生活、創意的一部分，增添平凡中的不凡。

誠邑築建設總經理沈瑞興表示，當今共享隨行，互助當道，新案亦以「共享」為題，打造生活美學新高度。記者宋健生/攝影
誠邑築建設總經理沈瑞興表示，當今共享隨行，互助當道，新案亦以「共享」為題，打造生活美學新高度。記者宋健生/攝影
沈瑞興(右)當場將來賓致贈的花禮50萬元，捐贈給「大米缸計畫」，支持花蓮有機稻米小農。記者宋健生/攝影
沈瑞興(右)當場將來賓致贈的花禮50萬元，捐贈給「大米缸計畫」，支持花蓮有機稻米小農。記者宋健生/攝影

建商 咖啡 親子

延伸閱讀

影／拚觀光！台中63處美景 中市推觀光景點影片及專書

大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓到 無呼吸心跳送醫搶救

桃市稅務員查勘 意外追回建商欠18年的房地稅

不一樣的畢業典禮 中市中坑國小贈畢業生馬蹄鐵獎盃

相關新聞

誠品中國市場又一挫敗！開幕不到兩年 深圳店年底關閉

誠品生活在中國大陸開的第二家店、位於深圳萬象天地的深圳店，今（3）日宣布，因嚴峻的新冠疫情衝擊，經與房東華潤置地協議，確...

陳幸妤喊賣台中七期豪宅 開價近億元待有緣人

台中七期豪宅近來買氣回溫，不少豪宅屋主出售「試水溫」，其中，七期知名推案「聯聚方庭」，2012年因前總統陳水扁女兒陳幸妤...

受疫情衝擊！誠品生活撤出深圳 今年底結束營業

在2018年12月開業的誠品生活深圳，受新冠肺炎疫情衝擊，日前傳出誠品有意撤出華潤萬象天地，當時誠品仍回覆「誠品生活深圳...

工研院創新科技「伸手」護台灣 賴清德喊讚

工研院今（3）日舉辦47週年院慶，副總統賴清德以及經濟部部長王美花，紛紛肯定工研院是國家最重要的資產，帶領產業在不同階段...

獨家／新冠疫情衝擊還沒完 大東紡織中壢廠Q3停產

新冠肺炎疫情重創全球紡織業，國內又有紡織廠決定關廠，以生產紗線為主的大東紡織（1441），今（3）日傳出旗下中壢廠第3季將停...

特斯拉科技感粉絲超愛 徐中雄用「潮牌」免費接送病患

成立17年的特斯拉市值超越豐田汽車，意味著新能源車打敗傳統汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。對愛好者而言，特斯拉電動車不只是代步工具，電能驅動有環保特質，自駕技術與品牌本身散發的科技感，時速從0到100公里只要4秒鐘的千萬跑車加速性，都讓愛好者為之瘋狂，變成一種「潮牌」...

台農發爭議…公務員能借調民間公司？ 農委會：符合規定

號稱「農業國家隊」的台農發公司，6月中更換董座，農委會以借調方式，由屏東科技園區主任洪忠修接任員董座陳郁然，近期再借調農...

獨／台農發董事長洪忠修首發聲：上半年業績成長兩成

號稱農業國家隊的台農發公司，6月16日才召開董事會更換台農發董事長陳郁然，由農委會主委陳吉仲的學生、屏東生技園區主任洪忠...

策略行銷／蔡國基三招突圍 闖過這「疫」關

新冠肺炎疫情影響民眾消費動能，台灣彩券總經理蔡國基靈活因應，透過減量發行、分批出貨、創造話題等措施，讓3.7萬餘名刮刮樂經銷商不致囤貨壓力上身，成為企業因應危機的好案例。

經濟選書／派遣、打工、兼職也會有勞退金嗎？

怡如今年要上大學了，因家境並不寬裕，必須自己賺學費跟生活費，於是在學校附近打好幾份工。她每天晚上在超商當店員、周二、周四下午在飲料店搖手搖飲、周六中午還到餐廳端盤子，忙得不可開交。

高績效教練／向老孫學管理

乍聽之下，以為是要向《西遊記》裡的孫悟空學管理，有識之士可能嗤之以鼻 :「不過是一隻潑猴！有什麼好學的？」其實，除了孫悟空外，老孫還指老子和孫子兩位耆老。

顯而立見／數位轉型營運 123原則

嘗試數位化商業轉型的企業，一旦明白商業模式和獲利模式如何平衡，也確認自己是提供產品、服務或平台的各種模式定義，緊接著就是「執行」的問題。其中，「123原則」是我在零售業與電商業近20年來的所彙整出的經驗法則。這個原則的重點是「搶時間」——快速的測試、快速的修正。前提是，要先定義好做什麼？要改哪裡？

熱門新聞

三倍券拿紙本還是用信用卡好？ 這主因讓網友選擇領紙本

新冠疫苗研發 衛福部懸賞

玉山銀再爆理專監守自盜 金管會考量兩因素恐加重罰

弱勢民眾領三倍券不用自掏千元 補助款今起入帳

獨家／新冠疫情衝擊還沒完 大東紡織中壢廠Q3停產

保德信出售案 傳吳東亮要廖燦昌放棄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。