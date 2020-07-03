誠品中國市場又一挫敗！開幕不到兩年 深圳店年底關閉

誠品生活在中國大陸開的第二家店、位於深圳萬象天地的深圳店，今（3）日宣布，因嚴峻的新冠疫情衝擊，經與房東華潤置地協議，確定將於今年12月31日結束營業。誠品生活表示，回顧2015年誠品生活在深圳投入規畫至今，「這是艱難且痛苦的決定，」展望未來，此舉卻是此刻可創造多贏的最適重生方案。

深圳店2018年底開幕，卻在短短兩年內要閉店，可說是誠品旗下最短命的店鋪。誠品生活發出聲明表示，突如而來的疫情，長久改變世界及人們的生活方式，適用國際會計原則與周邊環境之挑戰，亦對短中期穩健經營的基礎形成無法減輕的衝擊，促使誠品生活深圳必須改變營運計劃和腳步，以健全公司整體短中長期的經營體質。經與業主審慎評估、多方探討後，商定此不得已的結束。

誠品生活聲明中也提到，期盼未來因緣俱足時日，能與深圳讀者再次相遇。

這也是誠品生活前進中國大陸市場第二次挫敗，第一次則是原先要前進上海中心開店，卻後來時間不斷延宕，目前仍與房東上海中心店房東進行法律仲裁中，未來若深圳店關閉，就僅剩下蘇州店。