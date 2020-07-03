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LUXGEN URX 5+1樂活款 早鳥優惠價84.8萬起

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
LUXGEN URX 5+1樂活款，早鳥優惠價84.8萬起。業者提供
LUXGEN URX 5+1樂活款，早鳥優惠價84.8萬起。業者提供

考量到疫情造成生活很大的困擾與改變，納智捷(LUXGEN)發表全新「一車多用王」－LUXGEN URX 5+1 樂活款，搭配早鳥優惠，售價最低只要84.8萬。

裕隆集團自有品牌納智捷（Luxgen）的去留始終是市場關注焦點，大環境嚴峻LUXGEN依原計畫推改款車，滿足消費者更多需求。於去年底推出URX「5+X休旅新物種」，更讓URX七人座持續蟬聯國產七人座SUV銷售冠軍。

LUXGEN不斷思考怎樣的設計，可以在後疫情時期讓全家人樂於擺脫宅在家的苦悶，讓車就是全能生活王、多用途樂活的新夥伴，就是這樣的初衷，推出LUXGEN URX 5+1樂活款透過便利伸縮式斜坡板、後艙平整化空間以及七秒易扣裝置，整合多樣的用車方式，豐富全齡用車生活。

新車款有二大特點，一車多用SUV首選，搭載「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」，創造出各種生活場景的可能性，不論野餐郊遊、毛小孩的樂趣踏板，更可以做為購物與擺攤創意市集的好幫手，也能讓女性照顧者可輕鬆協助家人上下車，可讓被照護者的心靈壓力減輕。

其次，「補強車身後段的左右大樑結構」，在後艙地板結構下方增加了縱向三支、橫向三支的田字型補強鋼樑，強化並保護輪椅乘客的安全。在全球疫情仍緊繃的時刻，全家人出遊已經成為透氣新風潮，URX 5+1提供消費者不需要用多重車輛的代價去交換。

疫情 納智捷

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