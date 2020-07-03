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台船營運漸入佳境 第3季力拚單季轉盈

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
2020年全球因為疫情面臨巨大的變化，台船（2208）造船業也受到衝擊，今年上半年將出現虧損，然而，台船持續的推動造船本業轉型計畫，進軍風電市場，隨著軍艦訂單開始交，7、8月營收回升，可望開始出現單月獲利，第3季力拚單季轉虧為盈。圖／聯合報系資料照片
2020年全球因為疫情面臨巨大的變化，台船（2208）造船業也受到衝擊，今年上半年將出現虧損，然而，台船持續的推動造船本業轉型計畫，進軍風電市場，隨著軍艦訂單開始交，7、8月營收回升，可望開始出現單月獲利，第3季力拚單季轉虧為盈。圖／聯合報系資料照片

2020年全球因為疫情面臨巨大的變化，台船（2208）造船業也受到衝擊，今年上半年將出現虧損，然而，台船持續的推動造船本業轉型計畫，進軍風電市場，隨著軍艦訂單開始交，7、8月營收回升，可望開始出現單月獲利，第3季力拚單季轉虧為盈。

台船董事長鄭文隆表示，2020年全球因為疫情面臨巨大的變化，加上自2008年金融風暴發生以來，全球航運與新造船市場陷入長達10餘年的低谷。根據克拉克森與丹麥船舶金融公司的最新統計，全球船廠中手持訂單有1艘1000噸以上新船業務之「活躍船廠」由2008年的934家縮減至目前281家，更預測2022年以後更可能僅剩64家，造船市場之嚴峻可見一斑。

鄭文隆指出，台船會持續推動轉型，截至今年為止，商業造船比重降到35%，軍艦訂單營收挹注下，占營收比升到50%，風電的比重則拉到15%。目標2025年前造船、風電及造艦營收占比各約3成，全力擺脫本業受到造船本業波及。

隨著台船持續搶攻國內的軍艦訂單，營運將漸入佳境，今年營運可望自谷底回升，今年有望出現單季盈餘。首艘艦艇「嘉義艦」於6月由蔡英文總統出席命名典禮，並進行擲瓶下水儀式，營收效益也會開始顯現。

國防部委由台船公司建造海軍「新型兩棲船塢運輸艦」於108年5月開工，預計於111年交船，將為台船帶來46.35億元營收。台船積極配合政府國艦國造政策，除了執行海軍LPD案機能設計、細部設計及建造工程外，另有海巡署4000噸級巡防艦四艘統包採購案，以及於基隆廠區100噸級巡防救難艇15艘(已交一艘)、1000噸級巡防艦6艘建造中。

鄭文隆進一步表示，台船與比利時公司GeoSea合資成立台船環海公司，於今年6月30日與台船公司簽署新一代離岸風電大型浮吊船，合約金額約新台幣75億元。本投資計畫新建之船舶Green Jade為具備強大4000噸吊升能力、大載運量並兼具綠色環保科技之新世代離岸風電工作船，預定於2022年底完工交船，2023年開始營運。

台船 造船 離岸風電

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