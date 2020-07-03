東元推新智慧UVC消毒防疫機器人 搶攻客製化服務型商機

東元 (1504)今 (3日)舉辦智慧移動平台 (AGV)及服務型機器人行銷大會，邀集電信業者、製造服務業者、系統整合商、及物流業者，現場展示東元近三年來的發展成果，包括多車運行系統，以及台灣首部全自主研發設計之「智慧UVC 消毒防疫機器人」，這是東元集團繼送餐機器人及收餐盤機器人之後，又一項進軍服務業市場的機器人解決方案。

東元表示，掌握AGV(智慧移動平台)未來發展趨勢，將會以模組化和結構化的思考進行設計，持續研發適用各類場域的服務型機器人解決方案。

東元指出，智慧移動平台 (AGV)，已實際開發多項客製化解決方案，2018年為摩斯漢堡推出送餐機器人，獲得台灣精品銀質獎的殊榮；2019年為新東陽國道休息站與桃園機場美食街客製化收餐盤機器人。

在疫情期間更開發成功「智慧UVC消毒防疫機器人」，已於大眾運輸及國內工廠從事防疫消毒服務。東元表示，服務型機器人整合了集團重要關鍵技術，底座採用之智慧移動平台(AGV)，擁有超越競爭品牌的多項優勢，例如，平台的承載負重提升至600KG，可應用在工業或是物流倉儲。

獨家設計的抽取式鋰電池組，具備電池管理系統 (BMS)，每次充電可運行8小時以上，可提供抽換電池、自動回充和手動充電等三種充電模式，以符合24小時全時運作之需求；其他優勢還包括自行研發的多車管理控制系統，可以客製化專屬應用系統，結合既有WMS/MES，依場域需求進行多點派送；以及優異的建圖定位和動態避障避停能力等。

AGV行銷大會現場特別安排了最新上市的「智慧UVC消毒防疫機器人」的展示，這是將東元AGV結合防疫設計，採用由LED紫外線燈管發出UVC照射進行殺菌消毒；或是以3D列印技術製作的雙向/360度全面向噴頭，進行大面積的噴霧消毒。

機器人可由遠端控制，如偵測到人員經過，會自動避停與關閉UVC殺菌燈機能，確保人員安全。團隊指出，智慧防疫機器人是為了承擔人力無法負荷的巨額工作量，提供不間斷的服務。而LED UVC燈柱及燈條也取得食品工業研究所驗證報告，適用於餐飲服務等多樣化之產業。

現場參與行銷大會的廠商，普遍對東元電機的AGV(智慧移動平台)解決方案，表示高度興趣。電信業者透露，希望了解未來是否可以結合5G和AGV，提供客戶更多元的服務；而雲端、IoT軟硬體業者則希望深入了解，是否能與東元在智慧工廠解決方案的領域有合作的機會。

零售業和物流業者則希望能進一步了解服務型機器人各項應用的可能性。東元回應指出，智慧移動平台搭配附加裝置如機械手臂，承重頂昇，牽引輸送裝置等，即可投入半導體工廠產線，物流移運，工廠自動化等多類型的場域應用。而平台也可搭載提供VPN虛擬專用網路設計，從事即時遠端系統監控與維運功能，系統並可為未來5G設備升級，超前部署。