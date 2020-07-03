倢鋒半導體設備業領軍 中小企業邁向先進製程中心

投資台灣事務所今（3）日進行「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，再添7家中小企業擴大投資34億元，包括：宣承實業、大東電業、燁村鋼鐵、貫理工業、倢鋒科技、易度企業及冠羿驗證。

經濟部指出，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過277家中小企業投資約1,147億元，帶來11,110個本國就業機會。截至今（3）日上午，總計投資台灣3大方案已帶動545家企業投資約1兆429億元，預估創造86,907個本國就業機會，後續尚有55家企業排隊待審。

經濟部指出，宣承實業專業製造五金沖壓零件組，如電源供應器鐵外殼與散熱片、顯示器支架及背板、NB相關零組件、其他金屬鐵件等產品，主要客戶群有台達電、緯創、光寶科、群光、廣達等知名大廠。由於消費市場型態改變，傳統雷射板金廠的勞動力密集、低自動化生產特性已不符需求，且受美中貿易戰影響，AI雲端、電動車及醫療相關產業業者已陸續將生產組裝線移回臺灣，因此將斥資近3億元，在新北東豐工業區新設廠房導入智慧化設備，滿足市場需求，將替國內創造7個工作機會。

大東電業是電線電纜專業製造廠，持續發展多種規格電纜產品，其中以高壓電纜及橡膠電纜工程技術獨佔鰲頭，台灣為主要生產地，目前亦在越南及新加坡設有子公司。由於世界電線電纜生產重心逐漸從歐洲轉往亞洲集中，且節能減碳為世界能源政策趨勢，國內政府也持續推動綠能、太陽能、風力發電等政策，除市場商機可期，亦帶動電線電纜業轉型契機，因此預計投入逾2億元，在桃園楊梅廠導入自動化生產設備及整合系統服務，有效提升生產效能與遠端控制目標，以達整合海外供應鏈布局，持續積極開發南向國際市場。

燁村鋼鐵為中鋼下游廠商，購入鋼材原料後進行加工處理，包含冷、熱軋鋼捲及鋼板、中高碳鋼捲與鋼板，可供汽機車、衛星天線、家電、機械板金等應用，主要提供給國內金屬加工製造廠。受惠於疫情運動器材及自行車相關訂單比去年同期增長2倍，但現有廠房已逾26年空間不足、生產設備老舊難以滿足市場需求，且現階段30%訂單需外包生產，預計斥資逾2億元在台中沙鹿設立新廠，建置智慧化產線及導入新電腦軟硬體設備，以期完工後能消化90%以上訂單，推動業務持續成長，將為國內提供7個就業機會。

貫理工業主要生產汽車結構性（安全）零件，供應美國售後服務市場。公司產品擁有自己獨特品牌―「晶鑽標準」Diamond Standard，在美國建立完整的行銷通路，自民國106年以來產品已獲得美國保險公司全面採用。近2年來營業額更是大幅度成長。為因應汽車工業紛紛導向環保、節能、輕量、結構強化的趨勢，預定在桃園平鎮廠區再投入超過10億元建立汽車防撞保險桿智慧製造生產線，採用最先進的自動化生產設備、機械手臂、模治具，促進產業競爭力，提昇北美市場佔有率，並可創造本國科技人才的就業機會。

倢鋒科技專業製造半導體設備線組，並跨足車載產業用配線、醫療設備領域，近年更陸續開發出博奕機、遊戲機、機械工具機等其他線材市場，亦受國際半導體大廠輔導，朝向高精密、數位轉型邁進。為因應全球化佈局與挑戰，計劃招募139名本國人才，斥資逾2億元於桃園中壢設立新廠，設立半導體、車用、機械手臂、航太設備等線組產線，導入智慧製造整合系統，積極提升技術能力，發展高附加價值具差異化產品，藉此提升國內外知名度，朝向自有品牌邁進。

易度企業是台灣榮獲經濟部工業局評鑑電鍍工業優良標誌廠商，擁有IC封裝前後製程、各項設備等表面處理30年專業經驗，藉以提升產品內、外觀質感，可運用於被動元件、印刷電路板、汽車零件、航太及金屬工業等，行銷遍及亞洲與美洲地區，主要客戶有長榮航空、華新科技、國巨、KEMET等多家知名公司。由於舊廠產能已滿載，且為朝向發展低汙染表面處理技術，減少電鍍及化學處理所帶來的環境傷害，預計斥資近6億元，於桃園龍潭新廠導入智慧化製程管理系統，響應環保訴求同時擴充產能，引領市場帶動產業發展，將可為國內帶來36個工作機會。

冠羿驗證為全台灣第一間經交通部認可的民營檢測機構，提供全車種法規測試與認證服務。為因應全球汽車產業朝向綠能發展，車輛技術趨於多元且各國環保政策日益嚴謹，計劃增募20名本國員工，斥資逾7億元於彰濱工業區新建相關實驗室，以智能建築整合各廠區以降低管理成本，提供更好的研究及國際級實驗室環境，為將來新能源市場提供專業認證服務，保障使用者與用路人安全，同時減輕環境的負擔。