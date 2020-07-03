歐美解封帶動訂單回籠 聚陽6月營收強彈49.7%

歐美解封帶動訂單回籠，成衣大廠聚陽（1477）今（3）日公布6月營收21.53億元，年減6.3%，但比5月大幅成長49.7%，為連續第2個月走揚，並創下今年單月營收次高。

累積聚陽第2季營收47.26億元，季減22.9%，也比去年同期縮水23.5%。上半年營收108.56億元，同樣較去年同期衰退15.8%

聚陽董事長周理平日前就已經預告，這波新冠疫情的影響，最壞時間點落在4月，聚陽短線接單及生產已逐漸恢復正常。從聚陽第2季營收來看，呈現逐月成長的走勢。

展望下半年，周理平表示目前看起來第3季訂單很熱鬧。聚陽6月營收雖然比5月大幅成長，但比起去年同期仍衰退6.3%，惟周理平樂觀認為，下半年聚陽的營收年增率有機會翻「正」。

第3季配合歐美耶誕節採購季的舖貨，本來就是聚陽的傳統旺季，從目前接單情況來看，常被拿來當做耶誕禮物的睡衣類產品，以及休閒類、運動服飾類等三大類產品，需求最旺。另外配合防疫，聚陽投入隔離衣、防護衣、口罩等，這部分第3季也會有不錯動能，讓聚陽今年第3季比起往年更有優勢。整體而言，下半年要比上半年好，問題不大。

不過周理平也坦承，現在訂單能見度沒辦法看太遠，第4季還看不太清楚，要取決疫情的後續發展。