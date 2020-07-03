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獨家／新冠疫情衝擊還沒完 大東紡織中壢廠Q3停產

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
新冠疫情衝擊，大東紡織內部貼出公告，中壢廠第3季將停產。翻攝大東紡織內部公告
新冠疫情衝擊，大東紡織內部貼出公告，中壢廠第3季將停產。翻攝大東紡織內部公告

新冠肺炎疫情重創全球紡織業，國內又有紡織廠倒下，以生產紗線為主的大東紡織（1441），今（3）日傳出旗下中壢廠第3季將停產，並進行員工遣散。

根據消息指出，大東紡織中壢廠最新貼出公告，表示「茲因受到新冠肺炎疫情影響，以致公司營運產能受到重大衝擊，公司亦已盡最大努力維持第2季開工生產，但下半年歐美訂單也未見好轉，導致第3季無法繼續保持正常開工生產，海外客戶也仍無法確定何時可恢復下單，公司幾經商討考量後，決定第3季停工生產，並進行員工遣散動作。」

對此，大東主管坦承中壢廠確實會縮減，公司目前生產重心已經搬到越南，未來台灣會以研發中心為主，只有部分的特殊產品會留在台灣生產。大東不願透露此次縮編的人數規模，根據公司年報，截至今年3月底，大東的工員人數為106人。

他強調，中壢廠的縮編並不是現在才開始，2018年台灣廠就開始轉型為少量多樣，採取接單生產模式，現在因為訂單減少，規模因此跟著縮小。

值得注意的是，隨著歐美陸續解封，服飾零售店重開，原本市場普遍認為紡織業的谷底已過，下半年將逐漸好轉，沒想到大東撐過第2季，卻在第3季決定關廠。對此，大東主管表示，目前看起來並沒有明顯好轉的跡象，即使訂單有上來一些，但回不去原本的樣子。

大東以生產棉紗起家，目前主要業務為紗線，另外大東也切入甲殼素、抗菌紗、抗菌布料等利基產品市場，下游客戶包括儒鴻、年興等成衣廠或布廠，終端應用客戶則包括Nike、Adidas、GAP等。惟公司本業營運艱辛，大東已經連續八年本業虧損，去年稅後純益3.08億元，換算每股淨損3.06元；而今年第1季碰上新冠疫情，大東每股再虧1.01元。

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