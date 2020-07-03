柏文6月會員人數大幅增加 比疫情前更熱絡

柏文（8462）表示，6 月新入會及重新入會的會員人數均大幅增加，較疫情發生前更為熱絡，付費延展會籍的會員亦大幅減少，加上 6 月私人教練課程銷售延續 5 月份亮麗成績，在在顯示疫情過後民眾追求身心放鬆、健康生活與提升免疫力的意願提升。

柏文表示，6月旗下的健身工廠會員積極返回廠館運動以及執行教練課程，兩者皆已完全恢復至新冠肺炎疫情發生前的正常狀況；此外，無論是今年新開幕據點或是去年底前已投入營運廠館，6月份新入會及重新入會的會員人數均大幅增加。

柏文表示，配合政府7月1日上路的振興三倍券，健身工廠同步推出超值的「振興券優惠方案」，消費者加入會員時，只要繳交3,000 元其中部份額度使用振興券即可選擇參加振興券優惠方案，除可折抵入會費 2,500元及手續費1,000元之外，再贈送三個月會籍，最高價值超過9,000元。

健身工廠同時推出去年深受好評的「入會費 0 元、手續費 0 元、免綁長約」的3零方案，讓不想採用「振興券優惠方案」的消費者也能享受到入會優惠。

柏文表示，在促銷方案加上即將到來的暑假旺季效益下，預期「健身工廠」會員人數將持續回升、逐月增長，並有助下半年營收呈現逐月、逐季成長趨勢。