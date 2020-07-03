被振興券排除 富邦媒推全民振興月激買氣

三倍振興券即將在7月15日上路，不過，電商平台皆被排除在外，無法分食三倍券市場大餅，富邦媒（8454）旗下momo購物網推出《全民振興月》在7月正式登場，為期一個月的活動祭出精選好物5折起、集點換WMF鍋具及21世紀烤全雞、簽到抽777購物金、全站滿額贈3,600元、狂發總值破億振興品牌券等好康，以期能刺激買氣。公司預估帶動全站買氣成長4成。

富邦媒表示，momo《全民振興月》為精選眾多人氣好物祭出5折起振興價，像是SK-II青春潔顏加大組，買青春露330ml送全效活膚潔面乳120g，限時優惠6,899元；飛利浦U-Tube雙刀頭電鬍刀(S528)，高強度全機身防水乾濕兩用、順翼貼面科技征服難刮區域，特價999元；還有即將迎來花火節的澎湖喜來登酒店2泊3食住宿券，只要9,699元，再贈藍洞下午茶及水族館門票2張。

為讓好康優惠有感再升級，momo亦攜手德國WMF、21世紀風味館推出「集點換購」活動，只需集滿3點加價459元，可入手市價近2,000元的WMF PALMA 餐具四件組；滿7點加價1,799元即可購入市價破6,000元的30cm不鏽鋼炒鍋。還有21世紀風味館招牌香草烤全雞分享餐、烤炸分享餐等人氣餐點優惠兌換券，及精選氣炸鍋、震動按摩槍等超強加價購陣容。momo再加碼豐富集點換購選擇，祭出「8大品類振興券」2點免加價換購優惠，包含無印良品88折、歐系精品85折等超值折價券。

另外還有簡單一步驟即可抽購物金、行李箱的「天天簽到抽好禮」活動，凡於7/31前天天簽到最高送777momo幣，簽到滿6天可登記抽momoco陶瓷杯墊4入組，滿31天還有機會抽中momoco限量桃紅28吋行李箱。