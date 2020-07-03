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經濟選書／派遣、打工、兼職也會有勞退金嗎？

經濟日報 / 江睿智

怡如今年要上大學了，因家境並不寬裕，必須自己賺學費跟生活費，於是在學校附近打好幾份工。她每天晚上在超商當店員、周二、周四下午在飲料店搖手搖飲、周六中午還到餐廳端盤子，忙得不可開交。

剛到超商工作沒多久，店長說會幫她提繳退休金，怡如既驚喜又疑惑：「我才18歲，大學還沒畢業，離退休還遠，怎麼會有退休金？」

是的，不用懷疑！2005年7月1日勞退新制開辦後，只要有「受僱事實」的勞工，不論是正職員工、派遣員工、一年一聘、三個月一聘，還是一天只工作幾小時工讀生、打工族，不論工資多寡一律有退休金——雇主都要為勞工按月提繳不低於其每月工資6%的勞工退休金。

而且，只要屬於僱傭關係，不論打多少份工，所有雇主都要提繳退休金，也就是說，打幾份工就有幾份退休金，統統存到勞工勞退金個人專戶。

以怡如為例，一個月在超商打工80小時，以時薪158元計，月領1萬2,640元；每月在飲料店打工24小時，月領4,000元；周末中午端盤子的餐廳，每月工作12小時，月領2,000元。總共有三份兼職，三位老闆每月都要為怡如提繳退休金。

依照勞退金月提繳工資分級表，超商店長每月須提繳810元到怡如勞退金專戶；飲料店老闆則每月提繳270元；餐廳老闆每月提繳180元。一個月下來，怡如勞退專戶共要存入1,260元，1年就存入1萬5,120元，4年就存了6萬480元。怡如小小年紀開始打工，勞退新制讓她的勞退年資都沒有白白浪費掉。

此外，為了拿到實習學分，大四下學期怡如赴某大飯店實習四個月，月領2萬3,800元，由於實習生並非《勞基法》適用對象，因此實習階段，雇主可以不必提繳勞退金。不過，怡如在飯店實習很認真，飯店經理想留任她畢業後成為正職人員繼續在飯店工作，一旦獲正式錄用，飯店經理就必須每月為她提繳6%的勞退金。

場景再轉換到總是排著長長人龍的超市結帳櫃台，62歲阿嬌手腳俐落地幫客人結帳，迅速把貨品裝進客人提袋裡，並熱心回答客人問題，有時候也教客人怎麼處理食材。

阿嬌樂在工作，年輕時在電子工廠當作業員，在幾家工廠之間跳來跳去，有工作就做。60歲時想退休，請領了勞保老年給付和勞退新制專戶裡的錢，全部一次領完給兒子創業用。不過，退休後的她閒不住，手腳也還靈活，心想若能有些收入，貼補家用也不錯。不久決定重回職場，好不容易找了超市結帳員的工作，月薪2萬5,000元，她有些疑惑：「老闆還需不需要提繳勞退金給她？」

答案是：當然要！勞保局強調，不論是否領取過勞保老年給付，高齡者重返職場只要適用《勞基法》，雇主就應替該名勞工提繳勞退金，儲存至勞保局設立的個人專戶，提繳勞退金並無年齡上限。所以，阿嬌因重返職場，將可再繼續累積勞退金，工作多久，勞退金就要提繳多久。

（摘自《勞退新制全攻略》，本書由經濟日報編纂，合作夥伴為南山人壽）

退休金 實習 超商 打工

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