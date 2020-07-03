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高績效教練／向老孫學管理

經濟日報 / 顏長川（資深企管顧問）

乍聽之下，以為是要向《西遊記》裡的孫悟空學管理，有識之士可能嗤之以鼻 :「不過是一隻潑猴！有什麼好學的？」其實，除了孫悟空外，老孫還指老子和孫子兩位耆老。

全身傲骨的孫悟空喜自稱老孫，具有72變、一個筋斗可翻十萬八千里；人格與行為特質不被師父欣賞，且經常被誤會而遭念緊箍咒搞得頭痛不已。雖經常挑戰師父的權威與判斷，仍盡全力保護師父順利赴西天取經。

老子俯看宇宙人生，洞悉一切人情世故，將人性做了深刻的剖析和分辨，成就一門用人性管理眾人的藝術，讓企業主管可據以解決人的管理問題。

孫子是古代著名軍事家，他所寫的兵法字字句句啟發一代代的人類思維，除經營企業的戰略外，還教人在職場競爭中取得優勢，成為人生贏家。

企管界早有向中國經典名著取經，學習領導和管理的傳統；老祖宗的智慧有時歷久彌新，做人做事的道理應是如出一轍；領導管理的原理原則一通百通，《西遊記》、《道德經》、《孫子兵法》是企管界和職場人士必讀的三本書書：

一、《西遊記》是明代長篇神話小說，描述師徒四人及一匹白馬往西天取經的故事：唐三藏靠堅定意志朝目標邁進；孫悟空專責打退沿途的妖魔鬼怪；豬八戒負責牽馬，喜搬弄是非；沙和尚負責挑行李；龍馬負責運輸…是目標管理和團隊協作的最佳典範。

二、《道德經》提倡「鳴琴垂拱，無為而治」，「無為」並不是完全撒手不管，以現代企管語言就是「個人的自主管理」及「全自動的高績效團隊」。老子亦強調人和自然需調和，主張「順乎自然、天人合一」。

三、《孫子兵法》是企業公認的兵書之王，也是商場聖經，可靈活運用於經營多年的企業文化及年度的戰略規畫。恩威並重的用人之道、賞罰分明的紀律與激勵，成為指導企業經營的基礎。

運用在職場上，儲備幹部和基層主管最好能習得《西遊記》的目標管理和團隊協作的精髓；中階主管則用《孫子兵法》當教戰守冊，要求紀律、大膽打賞；高階主管手持《道德經》以人性管理眾人，用太極做雙向或逆向思考，解決剛柔、動靜、損益、利害、巧拙、禍福…等矛盾關係。有此三書護身，應可在職場上悠哉自得了！

（作者是資深企管顧問）

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