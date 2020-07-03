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顯而立見／數位轉型營運 123原則

經濟日報 / 陳顯立（凱絡媒體商務長）

嘗試數位化商業轉型的企業，一旦明白商業模式和獲利模式如何平衡，也確認自己是提供產品、服務或平台的各種模式定義，緊接著就是「執行」的問題。其中，「123原則」是我在零售業與電商業近20年來的所彙整出的經驗法則。這個原則的重點是「搶時間」——快速的測試、快速的修正。前提是，要先定義好做什麼？要改哪裡？

「1」是運用補貼讓準客戶變成用戶。補貼意指遠期補貼，好處是降低當前現金流的財務壓力，但要注意是「限定時間補貼」。零售業是一個典型是很依賴現金流的生意，最近的家樂福併購頂好、JASONS 超市的新聞（這也是一種變相的補貼操作），為的是什麼？除了宣示打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌外，更因為那將代表增加其採購能力，商業規模擴大就會產生效益，這是一種讓市場占有率擴大的捷徑。

「2」是快速聚集，意指在補貼時限到期前，快速累積用戶或養成消費行為。比如使用新租車服務Ｘ，前7次租車7折，就能快速養成市場選擇 X 租車服務的習慣。因為人不是以理性思考邏輯為選擇，也不是感性的情感驅動，而是慣性的行為選擇。企業必須認知「客戶就是通路」，快速累積用戶或養成消費行為，能使客戶拉客戶更有用。

「3」是在時間差的補貼範圍內（時間到之前的補貼範圍），強化用戶留存度、提高退出的門檻。最有效的心理與經濟並重的行銷模組分兩個層次：一、用戶會想的實際利益會不會因補貼消失？運用不限時把握就會失去的誘因，引導用戶的消費行為改變；二、由於人們害怕失去，所以得設計出如果不繼續使用，消費者拿到的補貼就會消失，如越買越便宜就是一種強化退出門檻的方式。

「123原則」操作得宜，可以是長期計畫也可以是短期活動，當中收集到的消費者數據資料，會是獲得新的「123原則」運用的下一階段方向，也就是數據科學運用得精髓，而企業將在不斷的轉型中獲得新的執行方式。

生意，不只是數字科學，更是門哲學問題。

（作者是凱絡媒體商務長）

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