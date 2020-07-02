中油林園廠冒黑煙、火光 遭高市環保局重罰450萬

高雄市環保局今(2)日晚間19時左右，接獲民眾提供佐證照片並查看環保局監視系統發現中油林園廠燃燒塔有明顯火光及黑煙，由於已是該廠一年內第五次違規，屬嚴重累犯，市府依空汚法將加重裁罰450萬元。

高雄市環保局指出，接獲民眾檢舉後，該局立即派員迅速抵達現場，經查係該廠進料泵浦起火燃燒，現場濃煙密布污染嚴重，隨即在環境周界及現場，運用直讀式儀器及相關儀器，進行空氣品質量測進行蒐證及掌握其污染情形。

環保局調閱鄰近林園、小港測站空氣品質良好，另林園工業區周邊空氣盒子亦未發現異常高值。現場火勢於晚間20時52分左右撲滅，環保局持續管控環境周界。

代理市長楊明州指出，中油林園廠今天排放黑煙污染行為，是該廠一年內第五次違規，已屬嚴重累犯，將依空汚法將加重裁罰450萬元。

環保局也特別呼籲，民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線，該局稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證；同時也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，讓污染的工廠無所遁形，以維護高雄市的空氣品質。

高雄市環保局今(2)日晚間19時左右，接獲民眾提供佐證照片並查看環保局監視系統發現中油林園廠燃燒塔有明顯火光及黑煙，由於已是該廠一年內第五次違規，屬嚴重累犯，市府依空汚法將加重裁罰450萬元。

高雄市環保局指出，接獲民眾檢舉後，該局立即派員迅速抵達現場，經查係該廠進料泵浦起火燃燒，現場濃煙密布污染嚴重，隨即在環境周界及現場，運用直讀式儀器及相關儀器，進行空氣品質量測進行蒐證及掌握其污染情形。

環保局調閱鄰近林園、小港測站空氣品質良好，另林園工業區周邊空氣盒子亦未發現異常高值。現場火勢於晚間20時52分左右撲滅，環保局持續管控環境周界。

代理市長楊明州指出，中油林園廠今天排放黑煙污染行為，是該廠一年內第五次違規，已屬嚴重累犯，將依空汚法將加重裁罰450萬元。

環保局也特別呼籲，民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線，該局稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證；同時也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，讓污染的工廠無所遁形，以維護高雄市的空氣品質。