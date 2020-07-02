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資金行情堆出的房市買氣有多久？就看政府打不打房了

經濟日報 / 記者陳美玲/台北即時報導
目前房市正處於極低利環境所催生出的新資金行情當中，「房價、市況完全和基本面背離。原因就是「錢太多」。圖為示意圖。陳美玲/攝影
目前房市正處於極低利環境所催生出的新資金行情當中，「房價、市況完全和基本面背離。原因就是「錢太多」。圖為示意圖。陳美玲/攝影

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，6月分數來到33.7分，較5月（33.2）增加0.5分，分數連四個月上揚，且分數續創今年以來新高，對應燈號連續2個月站穩黃藍燈，意味著近期新建案市場表現穩健。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、廣告批數、議價率等三分數上揚，成屋供給量分數下滑、來人組數與成交組數則持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，從疫情爆發到現在，國內房市產市場可以說是「幸福來得太突然」。縱使就業市場持續惡化，經濟成長率預測值也屢遭調降，但目前房市正處於極低利環境所催生出的新資金行情當中，「房價、市況完全和基本面背離。原因就是「錢太多」。

至於建案大賣的好日子會持續多長，何世昌分析，一切就看後續政策的走向了，若是低利、游資過多的情形未變，且政府未出手打房，這股資金行情堆疊出來的買氣將會持續湧入房市。

由於市況穩定不墜，業者推案信心激昂，新推案量持續湧現，6月開賣的新建案推案量逾700億元，案量達15億元以上的指標建案為台北市-士林「全陽豐會」與「達麗陽明大苑」、大同「宏國大道城」（D區）、中山「首泰城人之美」與「匯泰鴻」、大安「國美青田」、南港「閱讀中研」；新北市-板橋「高妍植」、新店「台信城易迅」、三重「欣世代-世紀館」、「聯上大喜」、「麗捷花園廣場」與「新大欣」、新莊「雅朵花園」與「炎洲THE ONE」、「家泰家悅」；桃園市-桃園「福鄉至美」、「國泰川青」和「亞昕向陽」等案。

6月新成屋則降至約700戶，案量達15億元以上的指標建案為新北市-汐止「富鼎科技大樓」、新莊「竹城新大阪」；隨著新建案源源不絕推出，銷售表現也很穩定，業者投放廣告意願走揚，6月建案釋出的報紙廣告量逐步升至約0.82萬批。

在新建案市況方面，6月風向球追蹤的指標案平均來人組數升至每周29.5組，較5月的每周25.4組增加4.1組，來人組數續創今年以來最高點，顯示炎熱的天氣並未影響民眾出門看屋意願；同期平均成交組數則升至每周2.1組，較5月的1.9組微增0.2組。

何世昌指出，或許是受到市況持續走揚的激勵，新建案整體議價空間正快速下降當中，導致議價率分數已連續兩個月走高，代表建案售價越來越硬，消費者的殺價空間變得更小了。

何世昌表示，今年來房市逐漸脫離疫情陰霾，沉浸在資金氾濫的盛宴當中，「賣方市場」的趨勢更為明顯，大賣的建案賣得莫名其妙，漲價的建案也漲得不知所謂，恐怕連房地產業者也對這突如其來的行情感到受寵若驚；因此只要政府未出手打房，且低利、游資氾濫的外在環境沒改變，現階段買氣很有可能還會持續維持下去。

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