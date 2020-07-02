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中華車eMOVING使用振興券 3,000元變成1萬元

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
eMOVING電動自行車即可將振興券3000元變成1萬元。中華車提供
eMOVING電動自行車即可將振興券3000元變成1萬元。中華車提供

中華車轉投資的eMOVING電動自行車振興券3倍變10倍優惠方案，機車暑假旺季搭上政府振興經濟政策，購買eMOVING電動自行車即可將振興券3000元變成1萬元，只要2萬元就可以把BObe騎回家。

另外，除了振興券方案，中華車也表示，今年是eMOVING上市10周年，並滿足著重CP值的消費者，eMOVING也於2日推出iE125最新超質款新車。不論是通勤族或者是社會新鮮人、大學新鮮人，iE125最超值的價格3.98萬元起，輕鬆入手最潮的電動機車。

振興券方案舉例， 購買eMOVING Bobe定價3.9萬元扣掉新竹市汰舊補助9000元，再加中華購車金7000元，新竹市民只要用2萬元把車騎回家，每車限使用一份振興三倍券。

另外，超質款定價原價是6.78萬元，基隆汰舊補助2.5萬元，折現購車金3000元，所以基隆居民最低只要3.98萬元就可買到iE125電動車款。

振興券 電動自行車 中華車

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