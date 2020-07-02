杜絕從天而來的危險 具潛在危險建物外牆限期改善

台北市政府正視老舊建物外牆安全，建立民眾自主維護管理意識，訂定「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」，對於外牆飾面剝落者限期修繕；具潛在危險對象輔導修繕並予適當獎勵。

為維護外牆安全，由民眾或里辦公室、里幹事巡查通報建管處，且經勘檢建築師評定為D、E等級具有潛在危險疑慮的建築物，限期一個月內改善完成，逾期未改善，依建築法處 6 至 30 萬元罰鍰；但對自行修繕完成，則得以實支實付方式，補助「吊車費」及「外牆飾面施作費」兩項，每棟上限為新台幣10萬元整。

自2015年至今，列管判定屬D、E級建築物外牆剝落案件，計1,130件，已改善案件數1,070件，完成率達94.7%，同時間核發324件修繕補助，補助金額達新台幣12,24萬432萬元整。

經建管處統計，針對轄內已逾改善期限的26件尚未完成修繕建築物，基於維護公共安全，近期將依建築法之相關規定處以6至30萬元罰鍰，連續處罰至改善完成；且同時要求依外牆申報辦法規定，自評定通知送達之日起六個月內辦理申報。