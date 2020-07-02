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台北國際旅展線上再加碼 有機會讓你0元入住五星飯店

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

2020 ITF台北國際旅展首度辦理的線上旅展（http://www.taipeiitf.org.tw/）自6月29日登場後，引起民眾熱烈迴響與搶購。7月線上旅展業者紛紛再加碼，只要使用「振興三倍券」或「安心旅遊方案」，就可能出現0元入住台北五星飯店。

由台灣觀光協會攜手台北國際觀光飯店、101、大型旅行社、觀光巴士、遊樂園業者所推出的台北國際旅展線上旅展自開賣後，官網限時七天搶購活動專區流量暴增，人氣爆表。當日下午海霸王集團－城市商旅所推出的「德立莊飯店西門館+打狗霸雙人鍋物吃到飽」方案隨即完售，隔日台北國賓「振興饗ACUT」一泊二食住房專案也全數搶購一空。各家業者除了於「台北輕奢旅」、「全台防疫行」兩大優惠專區推出超值旅遊商品外，同時也響應政府「振興三倍券」及「安心旅遊方案」政策，讓民眾省上加省，以最超值的價錢來一場台灣奢華之旅。

針對政府兩大振興政策，7月有更多飯店陸續推出優惠產品，如台北凱達大飯店所推出的「安心旅遊0元入住」平日兩人同行入住精緻客房，現在出示政府安心旅遊補助，等於「0元」入住飯店。「超值振興－一泊二食3,000元」則是搭配振興券使用即可入住精緻雙床房 / 三人房，皆含早餐、自助式晚餐，其中三人房型晚餐更獻上凱達冠軍牛肉麵套餐，讓旅客睡得好、吃得巧。

福容大飯店台北一館限量推出「台北一館＋淡水漁人碼頭情人塔」專案，入住台北市區五星飯店並擁有淡水情人塔夕陽美景只要3,000元（3.3折），使用振興三倍券免貼錢可入住精緻客房，免費使用溫泉、健身房及游泳池等設施服務。

六福旅遊集團所推出的「2020六福嗨FUN暑假3,499元」方案，台北六福萬怡酒店豪華客房過一晚，還有六福村入園門票、台北101觀景台門票、雙層觀光巴士單程券、台北101美食街飲料兌換券等，使用振興券入住先打九折，再加上安心旅遊方案，等於不用花半毛錢就可享受全部專案內容。

台北亞都麗緻大飯店「歐式經典x山景湯泉4,399元」方案在使用振興券及安心旅遊方案後，入住台北亞都麗緻大飯店雙人卓越客房住宿一晚（含早餐）以及陽明山中國麗緻（泡湯、山泉水游泳池、健身房、娛樂室）含雙人簡餐，現在只要399元。

除了台北星級飯店的頂級享受之外，新亞、三普、阡齊、佳瑛、宏祥、永恆、東南及雄獅等旅行社也再推出搭配三倍券使用的遊程，每一條行程都蘊藏有不同地區的獨特魅力，等待民眾再次發掘台灣之美之外，也延續這波國旅熱潮。

台灣觀光協會強調，除了限時限量搶購專區外，線上旅展也同時推出「台北輕奢旅」及「全台防疫行」兩大旅遊產品專區，集結全國觀光業者推出前所未有的組合商品，台北國際旅展線上旅展將持續到9月底，想要以最划算的費用體驗奢華國旅的民眾千萬不要錯過。

觀光 三倍券

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