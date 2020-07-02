三顧結盟日立 2023打造亞洲最大CDMO細胞工廠

台日結盟進軍國際再生醫療，三顧生醫(3224)與日立集團(Hitachi)合組M&H INC.公司，引進自動化生產技術，引領台灣加入再生醫療供應鏈，打造亞洲最大CDMO細胞工廠。三顧董事長胡立三表示，今年底現增預期募集5億元，為投入細胞工廠所需準備。

胡立三表示，預估該細胞工廠建造需20億元，目前規劃資金年底到位，其中包括國發基金、工研院等投資4成 、日立及三顧共投3成，甚至有上市櫃電子大廠投資，其餘則是法人機構投資。目前規劃將於2021年設計規劃，2024年完成查驗登記並投入生產。

台灣日立亞太公司總經理梁琼瑜表示，細胞療法過去在台灣發展速度緩慢，除法規外，最主要的原因就是缺乏細胞製造工廠，若外商想要進來台灣，就要符合台灣法規，克服與當地醫生溝通等問題。

梁琼瑜進一步指出，不過日立與三顧的細胞工廠完工後，未來由日立供應M&H INC.全球訂單，就能讓台灣加入全球再生醫療供應鏈。日立目前在全球有6個細胞工廠，已完成歐美日市場布局，目前產能皆滿載，為了進軍亞洲市場，日立也評估了韓國、新加坡及台灣等17家廠商，日立選擇與三顧合作原因有三，其一為看好台灣醫藥護環境良好，醫病互信，醫療品質優質，可避免自體細胞輸送衍生的各種問題。

其次，則是台灣在委託研究開發暨生產服務(CDMO)的能力很強，細胞工廠進入門檻高，要跟客戶一起設計，比客戶更了解產品，才能執行客戶的委託研發和製造。最重要的是，可以在台灣做到細胞工廠一站式服務，可垂直和水平整合，有利於日立再生醫療全球產業鏈的串聯。

此外，三顧有技轉日本CellSeed公司食道癌、膝蓋軟骨細胞層片的技術，並合資「日生細胞生技」公司。日生細胞公司又與義大醫院院長杜元坤合作，杜元坤國內唯一橫跨骨科、神經外科以及整形外科的專業醫師，其獨創的杜式刀法及對神經修復的獨到技術享譽國際。

三顧透過與義大醫院合作，膝關節層片案例目前已累積4例，目標年底前將完成40例。相較於日本開放細胞療法多年，僅10案例相比，能夠快速累積異體幹細胞的案例，也是日本廠商考慮台灣設為細胞工廠的原因之一。