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如何將三倍券變六倍 業者有奇招

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
竹湖暐順麗緻文旅交通便捷。圖／業者提供
竹湖暐順麗緻文旅交通便捷。圖／業者提供

如何聰明運用三倍券？各商家奇招百出。竹湖暐順麗緻文旅配合政府「安心旅遊國旅補助方案」，以及「振興三倍券」，推出「振興國旅・一泊一食住房專案」，7月15日至8月31日，不分平假日，豪華雙人房每晚只要3,000元（原價每晚9,900元），等於下殺3折優惠，凡持3,000元振興券不須加價，即可0元入住，另外再享有自助式早餐或午餐或晚餐（三擇一），再加贈3,000元餐飲與住宿抵用券。

業者指出，這項優惠方案，相當於民眾出1,000元、政府出2,000元，暐順麗緻再加碼3,000元，讓1,000元變6,000元，也就是將三倍券變六倍券。

家庭出遊也不必擔心，12坪四人家庭房優惠價格4,999元 （原價每晚1萬3,200），優惠下殺至2.6折，凡持3,000元振興券再加價1,999元即可入住，此外還可再搭配安心旅遊補助優惠，每房可折抵1,000元，相當於僅需再支付999元，即可入住原價1萬3,200元的家庭房，趁著美好的夏日時光，安心出遊在星級飯店好好享受一番。

暐順麗緻再加碼3,000元現金抵用券，可於下次入住時抵用房費1,000元，使用期限至今年年底，另外在假期期間提供餐飲抵用券2000元，至中、西餐廳用餐，或馥麗坊購買手工麵包及糕點，皆可當下折抵使用。

暐順麗緻市場傳播部副理趙歆宜表示，期望藉由加碼現金抵用券活動鼓勵消費，讓大家在安心旅遊期間也能有效帶動國旅景氣。加上竹湖暐順麗緻文旅擁有絕佳地理位置，讓您恣意在新竹市區漫遊，或是停泊一晚到周邊縣市遊玩都非常方便。可於竹湖暐順麗緻文旅官網訂購、或洽訂房專線：03-5713633。

竹湖暐順麗緻文旅湖鵲家庭房。圖／業者提供
竹湖暐順麗緻文旅湖鵲家庭房。圖／業者提供
竹湖暐順麗緻文旅巴賽麗早餐。圖／業者提供
竹湖暐順麗緻文旅巴賽麗早餐。圖／業者提供
竹湖暐順麗緻文旅湖鵲客房。圖／業者提供
竹湖暐順麗緻文旅湖鵲客房。圖／業者提供

三倍券 餐飲 振興券

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