卜蜂投資8億在雲林 打造AI飼料廠

投資台灣事務所今（2）日宣布通過台灣卜蜂擴大投資超過8億元，在雲林科技工業區打造AI（人工智慧）自動化飼料新廠。

投資台灣事務所統計，「投資臺灣三大方案」已吸引538家企業投資約1兆396億元，預估創造8萬6645個本國就業機會，包括192家臺商回臺投資約7763億元，帶來6萬4021個就業機會；76家根留企業投資約1519億元，1萬1776個就業機會；270家中小企業投資約1114億元，帶來1萬848個本國就業機會。後續尚有61家企業排隊待審。

投資台灣事務所表示，台灣卜蜂為因應全球布局與市場趨勢，在雲林科技工業區投資逾8億元興建AI自動化飼料新廠，整廠輸入世界級最先進AI生產設備及飼料製造技術，打造無添加藥物的智慧化產線，並招募25名本國人才，未來將逐年擴增產線規模。

台灣卜蜂是世界第一大飼料廠，事業體遍及全世界20餘國。近年積極多角化經營，從原料到食品加工一條龍，在台中市、南投縣、高雄市皆有生產基地，其中，雲林是全台首座應用AI科技與高度自動化的飼料廠，透過全智慧化製程與倉儲物流管理系統，強化生產履歷監管，不但符合環保法規，解決飼料交叉汙染與確保食品安全，也能以最少人力提高品質與效能。卜蜂期望藉此次投資升級帶動相關產業共同轉型，為地方經濟發展、環境永續與企業共創三贏。