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南港軸線帶狀繁榮 外資瞄準外環商辦

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
不動產估價師事務所長楊長達表示，南港未來發展的方向是一條帶狀軸線，預計會連動到台北商辦。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
不動產估價師事務所長楊長達表示，南港未來發展的方向是一條帶狀軸線，預計會連動到台北商辦。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

目前房市買氣桃園最熱、雙北次之，外資正瞄準台北外環南港等區域投資商辦！戴德梁行2日分析商辦買氣，以桃園市23%最熱，台北市20%，新北市16%次之。調車場開發案追隨南港BOT商場腳步，將可帶動南港軸線帶狀發展。目前市中心商辦現貨少、空置率低，外資將瞄準台北外環積極佈局。

南港軸線帶動商辦

「整體買盤以科技、傳統製造及交通運輸及3大產業為主。」戴德梁行研究部協理薛惠珍指出，買氣前5大城市除了桃園市、台北市、新北市之外，新竹縣佔13%，台中市11%，但連續好幾季清一色都是本地買家，總計只有272億，下半年會有幾個大標案，「現貨不多，所以大家都想要買原料，也就是土地市場。」

「富邦人壽購買大南港，也算是報復性消費。」不動產估價師事務所長楊長達表示，因為第1季以1億之差把世貿3館輸給了南山，富邦其實是捶心肝的；此外，全球人壽買地上權也贏得非常漂亮，成交單價來到328萬，所有權價格差不多在500萬，商業區土地跟所有權大約差到65%，地上權過去多差在55%~60%。

楊長達指出，南港BOT商場已經慢慢做起來，調車場開發案的進度正在加緊腳步，希望能跟南港BOT串聯在一起。宏盛有3分之2會做合建，西側還有台電的建案，未來發展的方向是一條帶狀軸線，預計會連動到台北商辦。調車場將來推的商辦也以每坪100萬為目標，周邊大樓價格應該也會落在60幾萬。

商辦市場需求火熱

「台北辦公市場非常活絡，但供應也很短缺。」戴德梁行企業顧問服務處主管江品頤說，未來2年在台北還沒有任何商辦供給可釋出，估計空置率會低於2%。科技、新創及共享辦公佔承租者的7成左右，外商也已經在看台北外環，內湖、北投、板橋等還有商辦供給的地區發展。

江品頤指出，外資會把資金轉移到投資人才跟技術研發，佈局中長期戰略，有企業總部說會持續投資5~10年，例如匯豐在南港設立總部，包括聯寶（聯想跟仁寶）也搬到內湖，內湖、南港、北投和板橋都是外資首選區域，北投位於科技廊帶龍頭，包括IBM也在北投，走洲美快速道路就可以到士林，「北投的商辦空置率現在也已經是個位數字。」

企業顧問服務處主管江品頤指出，外資會把資金轉移到投資人才跟技術研發，佈局中長期戰略。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

研究部協理薛惠珍指出，整體買盤以科技、傳統製造及交通運輸及3大產業為主。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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外資 買氣

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