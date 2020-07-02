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長榮航：米蘭、普吉島疫情後開航 評估貨機布局再深化

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
長榮航舉行新冠疫情後的首場法說會，米蘭、普吉島航線還持續規畫中，等待疫情解除就會宣布開航時間。圖／聯合報系資料照片
長榮航舉行新冠疫情後的首場法說會，米蘭、普吉島航線還持續規畫中，等待疫情解除就會宣布開航時間。圖／聯合報系資料照片

長榮航（2618）今（2）日舉行新冠疫情後的首場法說會，米蘭、普吉島航線還持續規畫中，等待疫情解除就會宣布開航時間；考量到這次疫情變化，持續評估是否要引進貨機新機以及客機改貨機。

總經理孫嘉明也說明，今年的營運受到新冠（COVID-19）疫情衝擊很深，至於長榮航空之前規畫的米蘭、普吉島航線還持續規畫中，等待疫情解除，不再有隔離措施，2到6個月內就可以做到準備售票及開航的動作，目前無法預設時間，會造成旅客困擾。

長榮航受疫情衝擊到5月已經取消達94%的客機班次，僅留下骨幹航線與基本航線以因應旅客回國需求。不過貨運方面則持續有強勁需求，受惠醫療防疫物資及電子網通產品急單湧現，貨運價量齊揚帶動，今年前5月長榮航貨運單位收益來到12.26元、年增6成。

長榮航空評估引進貨機新機以及客機改貨機，因應後疫情時期產能復原及相關民生物資出貨潮，因應市場變動，持續機動調整航線航網，針對全球供應鏈遷徙與轉單效應，規畫各區域貨運運能配置，這次因為疫情疫苗與藥物等特殊貨品都需要冷鏈運送，長期深化冷鏈布局。

雖然航空貨運的運價自高檔回跌，但長榮航持續規畫會持續將貨機機隊利用率最大化，並且將投入客機資源，客機不載客，僅使用腹艙載貨，或是甚至利用客機載貨或以客機投入貨機航點運營。

客運方面，全球5月客運需求較去年同期衰退約91.3%，改善主因來自於部分國家國內航班恢復所帶動，包括中國國內航空需求的顯著改善；長榮航前5月客運營收195.9億元、年減約54%，乘載率則約64.2%，優於全球水準。

而在貨運表現上，受惠醫療防疫物資及電子網通產品急單湧現，貨運價量齊揚帶動，長榮航前5月貨運營收來到162.7億元、年增約58%，貨運乘載率81.5%，年增加約3.5個百分點，而受運價走高帶動，前5月平均單位收益來到12.26元，則較去年同期大增64.6%。

長榮航空 疫情 航線

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