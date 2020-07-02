忠興斥資1.5億元 全台首座半導體硫酸銨循環工廠動土

忠興集團（喬旭、淨寶公司）今（2）日於高雄大發工業區舉辦總部落成儀式及台灣首座「半導體硫酸銨循環利用工廠」動土典禮，新廠投資約新台幣1.5億元，預定2021年底完工。

忠興董事長黃振吉表示，忠興集團於大發工業區購置萬坪土地，用以擴大投入電子產業廢棄物循環利用工廠設置，前已陸續投資設立含銅廢液、含鎳廢液、廢硫酸等循環利用工廠，今日完成總部大樓建置並辦理半導體業硫酸銨循環利用工廠動土，將持續在台灣投資，在高雄深根。

工業局表示，依據「5+2產業創新計畫」積極推動循環經濟，除藉由產業升級創新平台輔導計畫，鼓勵企業從事技術創新及應用研究外，更輔導廠商轉型或設置循環利用中心，建構區域資源循環利用鏈結體系，兼顧經濟發展及環保。

工業局說明，忠興集團於2019年透過工業局「以半導體業廢棄物或衍生再利用產品為原料產製過硫酸鹽」的研發補助計畫，完成技術開發，更呼應政策推動區域資源循環利用中心策略，再投資設立半導體業硫酸銨循環利用中心，與政府共同推動半導體產業循環經濟，提高國內半導體原料自產率，帶動台灣產業循環再生與產業升級。

工業局表示，正透過循環經濟的做法，積極協助產業落實推動能資源永續再生利用，並輔導國內廠商轉型為循環利用中心，達到循環材料高值化目標，提升產業綠色競爭力，共創產業轉型新契機。