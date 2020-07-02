第一代長榮空姐清秀長相曝光 網讚：是我爸的少女時代

新冠肺炎疫情衝擊下，旅遊、航空業業績慘澹，許多航線紛紛宣布減班，然而昨（1日）正好是長榮航空啟航29周年，官方臉書「EVA Airways Corp. 長榮航空」貼出3名身穿第一代翠綠色制服的空姐照，網友們都被空姐清秀亮麗的外型吸引，紛紛稱讚「自然美，就是不一樣」！

根據維基百科資料顯示，長榮海運董事長張榮發於1988年9月宣布創立台灣首間私人國際航空公司，便自1991年正式開航，最初從台北出發抵達的目的地包含曼谷、雅加達、新加坡與吉隆坡等地，初期的機艙配置則為商務艙及經濟艙。

官方臉書「EVA Airways Corp. 長榮航空」昨PO文提到「1991年7月1日，你知道是什麼日子嗎？」，並貼出3位長榮空姐身穿青綠色制服的泛黃舊照，讓許多網友立刻想起長榮航空開航至今已是第29個年頭，不禁直呼「好懷念啊～是第一代制服」。

3名長榮空姐長相清秀，對著鏡頭露出淺淺微笑，就有網友大讚「長榮小姐們溫柔婉約！」、「這是我爸的少女時代」、「好清純」、「學姐們都好美啊～自然美，就是不一樣」、「太美了吧」！

另外，還有資深網友回憶到「我們家堅持只搭長榮，每次出國只買長榮機票」、「我的第一次出國旅遊（泰國).....就是獻給長榮」、「當時真的只有應屆畢業生可以考，一生只能考一次！五年的合約！前三期大專組的還送去ANA受訓！高中組（寶寶班）的在台灣受訓」、「1994 & 1998年曾搭過2次澳洲雪梨直飛台灣台北的長榮班機，這個制服好搶眼，讓人印象非常深刻」。