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加碼投資台灣！卜蜂斥資8億雲林打造全台首座AI飼料廠

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
投資台灣事務所今（2）日通過台灣卜蜂擴大投資超過8億元，在雲林科技工業區興建AI（人工智慧）自動化飼料新廠，總計「投資台灣三大方案」已吸引538家企業投資約1兆396億元，預估創造8萬6,645個本國就業機會。（歐新社）
投資台灣事務所今（2）日通過台灣卜蜂擴大投資超過8億元，在雲林科技工業區興建AI（人工智慧）自動化飼料新廠，總計「投資台灣三大方案」已吸引538家企業投資約1兆396億元，預估創造8萬6,645個本國就業機會。（歐新社）

投資台灣事務所今（2）日通過台灣卜蜂擴大投資超過8億元，在雲林科技工業區興建AI（人工智慧）自動化飼料新廠，總計「投資台灣三大方案」已吸引538家企業投資約1兆396億元，預估創造8萬6,645個本國就業機會。

其中包括：192家台商回台投資約7,763億元，帶來6萬4,021個就業機會；76家根留企業投資約1,519億元，1萬1,776個就業機會；270家中小企業投資約1,114億元，帶來1萬,848個本國就業機會，後續尚有61家企業排隊待審。

經濟部指出，飼料及肉品大廠台灣卜蜂為因應全球布局與市場趨勢，在雲林科技工業區投資逾8億元興建AI（人工智慧）自動化飼料新廠，整廠輸入世界級最先進AI生產設備及飼料製造技術，打造無添加藥物的智慧化產線，並招募25名本國人才。未來將逐年擴增產線規模，提供客戶安全無虞的優質雞豬鴨飼料產品，來滿足消費者越來越挑剔的味蕾。

台灣卜蜂不僅深耕台灣超過40年，更是世界第一大飼料廠，事業體遍及全世界20餘國。近年積極多角化經營，從原料到食品加工一條龍，持續投入技術研發與創新產品，以建立差異化競爭優勢。

台灣卜蜂在台中市、南投縣、高雄市皆有生產基地，雲林是全台首座應用AI科技與高度自動化的飼料廠，透過全智慧化製程與倉儲物流管理系統，強化生產履歷監管，不但符合環保法規，解決飼料交叉汙染與確保食品安全，也能以最少人力提高品質與效能，家禽家畜吃了AI技術生產的飼料肉美壯壯。

同時，台灣卜蜂也期望藉此次投資升級帶動相關產業共同轉型，為地方經濟發展、環境永續與企業共創三贏，推升台灣農畜牧業邁入智慧自動化的新世代。

卜蜂

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