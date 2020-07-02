理想情人的最佳職業 「這工作」狠甩機師、科技新貴

1111人力銀行與知名社群平台Dcard合作，推出「理想情人職業爭霸賽」，活動進行短短一周，已經吸引超過千名青年學子熱烈討論，究竟哪個產業是年輕族群心目中理想情人的最佳職業？答案不是鐵飯碗的公務人員、金飯碗的金融業，也不是年薪突破百萬的科技新貴，目前按讚數遙遙領先的是「包租公、包租婆」。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，台灣的房價居高不下，讓年輕人只能望屋興嘆，參考內政部最新公布的108年第4季房價負擔能力指標，想要擁有一間屬於自己的房子，平均要8.6年不吃不喝，如果在六都門檻更高，台北市需要13.9年，新北市11.7年、台中市9.8年、台南市7.2年、高雄市7.1年，擁有屬於於自己的資產已經成為年輕人最大的夢想，同時也是最大的壓力來源之一。

根據1111人力銀行調查發現，有45.8%的青年認為房租是主要的壓力來源之一，光是租金就讓近半青年感到壓力龐大，也讓擁有空置房舍可以出租的包租公、包租婆，成為具備誘人條件的理想另一半。

1111人力銀行指出，「理想情人職業爭霸賽」的線上投票活動將持續到7月6日，目前網友紛紛公開心目中理想情人的職業，包括：工程師、設計師、金融分析師、人資管理師都讓網友心嚮往之，甚至有人希望另一半是漫畫家。不過，截至目前為止囊括網友最多按讚數的，不是高薪的醫師、工程師，也不是具備職業光環的機長，反而是坐擁房產的包租公、包租婆。

1111人力銀行表示，所有參與留言投票的網友們都有機會抽中AirPods Pro、星巴克隨行卡、Line points等大獎，歡迎年輕朋友上線投票分享，幫心目中理想情人的最佳職業拉票。

此外，下一階段1111人力銀行還將會以求職小幫手的角色進駐Dcard來為新鮮人解惑，協助新鮮人解決求職問題，也鼓勵青年們善用「2020全國知名大學聯合校徵」網站中「面試經驗談」與「AI模擬面試」等多元的求職工具來厚植職場實力，協助年輕學子在畢業季輕鬆找到幸福企業的好職缺。