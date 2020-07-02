會員經濟助攻！全家「隨買跨店取」上半年業績飆四成

全家（5903）將APP跨店寄杯功能，即日起正式更名為「隨買跨店取」。全家表示，三年前在會員App推出跨店寄杯功能，並陸續推出線上支付等便利功能，使「隨買跨店取」去年業績達20億元，更成為衝破千萬會員關鍵因素之一。展望今年「隨買跨店取」上半年業績年成長已達4成，全年將朝五成的目標邁進。

全家表示，為讓更多消費者理解跨店寄杯「購買不受時間、空間限制」、「跨店分次取」、「轉贈分享」等服務特色，服務名稱將正式命名為「隨買跨店取」。

全家便利商店會員暨電商推進部部長黃士杰表示，「隨買跨店取」不僅為解決消費者與店舖小白單寄杯痛點而開發，更是全家會員經濟重要布局，歷經3年深耕，已成為發揮黏客力的最佳利器。

據內部統計，「隨買跨店取」使用人數及業績逐年成長，不僅今年上半年業績已較去年同期成長四成，其中近八成為杯裝飲品，更進一步發現，消費者購買商品後，每月互相轉贈筆數超過50萬筆，顯見「隨買跨店取」成為消費者人際互動的新方式。

黃士杰表示，「隨買跨店取」有兩大成功要素，第一為操作介面、跨店領取等高便利性功能；第二為全家擁有超過1,200萬名的龐大會員數，等同每2個台灣人，就有1位是全家會員，促使「隨買跨店取」商品成為好友之間線上團購、聯繫感情的最佳選擇，進而化為推升「隨買跨店取」業績的強力催化劑，預計在超過1,200萬名會員的助攻之下，今年「隨買跨店取」將朝業績年成長五成的目標持續邁進。