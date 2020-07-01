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大學光布局兩岸用眼商機 目標2025年眼科中心破百家

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導
大學光(3218)近年營運步入高成長。 圖／聯合報系資料照片
大學光(3218)近年營運步入高成長。 圖／聯合報系資料照片

大學光(3218)近年營運步入高成長，除積極布局兩岸眼科中心，更持續推動近視雷射等業務，為近年成長的主要動能，並持續推動飛秒白內障以及高階人工晶體，加強新式飛秒雷射及高階老花晶體應用，及兒童近視概念，大學光表示，今年營運看法正向。

總裁林丕容表示，近年積極布局兩岸眼科中心，預計台灣、中國眼科中心家數，將從目前的30家快速成長，估到2025年時可達100家，有助營運表現。

林丕容指出，目前用眼市場需求龐大，光是中國單一診所，每年門診人數可達百萬人次，加上已與當地醫師建立信任感與品牌形象，今年將再中國拓展 2 間新眼科中心，預計2025年後，眼科中心可達50家；台灣則同步拓展50家眼科中心。

大學光事業體可分大學眼科、大學眼鏡及大學醫美，其中，大學眼鏡台灣設 44 家、中國 8 家，業績都穩定成長；近年開始積極拓展兩岸大學眼科店面。

大學光在台灣有 22 家眼科中心，中國則有8家，總經理盧政宏表示，公司進軍中國市場逾7年，除建立當地口碑外，2017年與中國控股公司合資成立中國總部，透過控股公司在中國擁有1.2萬家醫療相關客戶，可望快速拓展門市數量。

大學眼科在中國稱為「太學眼科」，主要布局長三角地區，當地人口約2億人，並在杭州、上海、蘇州、寧波、金華等設立眼科中心及眼鏡門店。

近視

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