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走熱的辦公市場漫詭譎氣氛 上半年這三雄租賃仍強勁

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導
台北市辦公室需求強勁持穩，但去化量卻趨緩。示意圖／ingimage
台北市辦公室需求強勁持穩，但去化量卻趨緩。示意圖／ingimage

台北市辦公室需求強勁持穩，但去化量卻趨緩。世邦魏理仕公布最新統計，以台北市A級商辦為例，上半年平均空置率為3.9%，續寫20年來新低紀錄，平均單月租金微升至每坪2,832元，年成長2.5%，B級商辦上半年空置率則降至3.5%，平均租金也同步穩升達至每坪1,798元，年溫和成長1.0%。

世邦魏理仕指出，今年受到疫情影響，2020年上半年數據顯示，受到疫情影響部分跨國企業的租賃決策被迫展延或暫時取消，A級商辦市場更出現四年來首度的負淨去化量，反應企業資本支出及投資速度觀望，也令第2季商辦租賃市場去化速度趨緩，但實際並未出現退租潮的窘境，且平均空置率仍處歷史低檔，包括A級、B級商辦租金皆呈穩中有升。

因此，雖然租賃決策速度趨緩，但整體租賃表現依舊穩定，世邦魏理仕指出，市場租金持續攀升中，主因在於市場低供給量所致，而統計資料也顯示，金融保險業、科技電信業以及生命科學業的租賃需求不減反增，實為今年上半年的抗疫三雄。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，疫情下各地政府祭出嚴格的出入境管制，使得許多跨國企業於年初已安排來台的實地訪察行程受迫延期，相關租賃計畫也因整體全球經濟迷霧未散而暫時遞延。

不過，陳頌民認為，雖然台灣市場相對穩定，但全球多個市場在近期陸續重啟經濟活動，卻可能觸發第二波疫情的隱憂下，企業對於後勢發展也隨著不定性，租賃決策轉趨觀望，但因台北市商辦空置率現已處於歷史低檔，下半年A辦租金仍將維持0.5%穩中有升的增幅，預計在2023年市中心的新大樓相繼落成後， 商辦市場可望再掀一波高潮。

租金 疫情

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