8,000億觀光商機轉內需？ 業界：恐有難度

雄獅集團積極轉型，在董事長王文傑的超前部署下，將迎來「新雄獅」的年代，據悉，近期雄獅發表的「跳島郵輪國旅方案」一推出後，造成熱烈搶購，導致內部系統一度當機，可見國旅能量之大。

雄獅集團深耕旅遊產業40餘年，深諳環境變化之際超前因應之道，尤其王文傑是旅遊業老將，SARS都沒難倒他，新冠疫情之下或有挑戰，但以雄獅的大量體、廣鏈結，在國旅商機爆發、集團綜效拉動下，確實「大象也可以跳舞」。雄獅7月營收出爐後，或可印證。

不過，一位旅遊業資深主管説，國旅能量大，但對於部分專營國際旅遊，尤其聚焦高檔旅遊的旅行社而言，多數是「看的到、吃不到」，雖然政府大力推國旅，而這些業者「悲情依舊」，因為這些高檔旅人，不會選擇國旅。

業界專家指出，喜歡國際旅遊客層的消費結構，呈現「倒金字塔型」，換言之，愈頂端的客層，其消費額度愈大，所占的產值比重也愈高，進一步說，一年約8,000億元的國際旅遊產值，多數是高檔客群所貢獻，而這些人不會在國旅出現。

業界甚至悲觀的認為，國旅商機爆發，貢獻在旅行社的比重極低，恐不到500億元。專家分析，以近期的連假大塞車為例，多數國人選擇國旅的人多是自駕遊，而這些客群是普羅大眾，高檔客群想要的旅遊則是：「買特權、買私密、買體驗」，花錢不是重點，而是買的到「與眾不同」，這多是國旅所無法提供的。